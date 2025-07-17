У Трампа обнаружили проблему со здоровьем: заявление Белого дома о диагнозе

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президенту США Дональду Трампу поставили диагноз хронической венозной недостаточности после того, как 79-летний американский лидер пожаловался на «незначительный отек в голенях».

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Белого дома в четверг, 17 июля.

Пресс-секретарь президента Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп прошел «всестороннее обследование, включая диагностические сосудистые исследования» в медицинском подразделении Белого дома после того, как «заметил легкий отек в голенях» в течение последних недель.

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В письме врача президента Шона Барбабеллы, которое позже обнародовал Белый дом, отмечается, что «было проведено двустороннее допплерографирование вен нижних конечностей, которое выявило хроническую венозную недостаточность — доброкачественное и распространенное состояние, особенно у людей старше 70 лет».

В письме отмечается, что у Трампа не было обнаружено никаких «признаков тромбоза глубоких вен или артериального заболевания», а лабораторные анализы были «в пределах нормы».

Трамп также прошел эхокардиографию.

«Никаких признаков сердечной недостаточности, нарушения функции почек или системных заболеваний выявлено не было», — написал Барбабелла.

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Кэролайн Ливитт добавила, что президент «не испытывает никакого дискомфорта».

Пресс-секретарь также обратила внимание на синяки, появившиеся на тыльной стороне руки президента, которые она объяснила его «частыми рукопожатиями», а также употреблением аспирина.

«Это согласуется с незначительным раздражением мягких тканей от частого рукопожатия и употребления аспирина, который принимается как часть стандартного режима профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», — говорится в письме Барбабеллы.

В письме отмечается, что «президент Трамп остается в отличном состоянии здоровья».

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Что означает диагноз Трампа

Хроническая венозная недостаточность — это состояние, при котором клапаны внутри определенных вен не работают должным образом, что может привести к накоплению крови в венах. Ежегодно ее диагностируют примерно у 150 000 человек, и риск возрастает с возрастом.

Симптомы могут включать отек голеней или лодыжек, боль или судороги в ногах, варикозное расширение вен, боль или изменения кожи.

Лечение может включать медикаменты или, на более поздних стадиях, медицинские процедуры.

«Это довольно нормальная часть старения, особенно для людей с избыточным весом или ожирением, к которой всегда принадлежал президент», — сказал CNN доктор Джереми Фауст, доцент кафедры неотложной медицины Гарвардской медицинской школы.

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Напомним, ежегодный медицинский осмотр, который прошел Дональд Трамп, показал, что американский лидер находится в «прекрасном когнитивном и физическом состоянии»и вполне пригоден для выполнения функций главы государства и верховного главнокомандующего.