У Трампа объяснили заявления о Канаде, Мексике и Гренландии: подробности

Трамп из-за заявлений о Гренландии усиливает позиции США на мировой арене.

Недавние высказывания новоизбранного президента США Дональда Трампа о Гренландии и Канаде, по словам его команды, стали частью более широкой стратегии. цель усиления позиций США на международной арене.

Об этом сообщает The Washington Post.

Келли заявила, что мировые лидеры начали переговоры, поскольку Трамп уже выполняет обещание "Сделать Америку снова сильным".

По ее словам, комментарии Трампа о Канаде, Мексике, Гренландии и Панаме являются частью большей стратегии, направленной на противодействие России и Китаю. эту стратегию.

Напомним, Дональд Трамп заявлял, что во время его президентства Америка может претендовать на присоединение Канады, Гренландии и Панамского канала.