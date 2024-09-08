У Трампа опасаются, что он провалит дебаты с Харрис из-за своего тщеславия — Politico

Политик уверен, что личные оскорбления оппонентки помогут ему победить.
Дональд Трамп может восстановить свои позиции в предвыборной кампании благодаря проведению успешных прений против кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, однако в его команде опасаются, что он может не использовать этот шанс.
Об этом говорится в сообщении Politico.
Издание пишет, что в команде Трампа месяцами его призывали сосредоточиться на критике политики Камалы Харрис, а не на ее личности, однако он отказывается и продолжает нападки на оппонентку. В команде Трампа опасаются, что это может привести к провалу на прениях.
Бывший представитель Палаты представителей Ньют Гингрич заявил, что "она будет вести себя очень, очень агрессивно, будет пытаться заманить его в ловушку, очень злиться, переходить на личности и будет пытаться унизить его. Я думаю, я надеюсь, что он будет вести себя как парень, который был настоящим президентом ...и просто будет спокойным и уравновешенным".
Однако поклонники Трампа, знающие его личность и тщеславие, считают, что он может все испортить во время дебатов.
"Я думаю и молюсь, что его можно дисциплинировать", — сказала Триша Маклафлин, одна из нескольких республиканских стратегов.
Журналисты пишут, что сам Трамп, судя по его поведению, не разделяет мнение своих поклонников и будет держаться своего образа. Издание пишет, что недавно подкастер Лекс Фридман настойчиво призвал Трампа говорить о "положительном видении будущего вместо критики другой стороны", бывший президент, похоже, не согласился с этим.
"Да, я думаю, что критиковать надо. Я считаю, что они отвратительны", — сказал Трамп в опубликованном эпизоде.
Напомним, ранее сообщалось, что Трамп предлагает Илону Маску должность в случае победы на выборах.
Кроме того, мы ранее информировали, что из-за нарушения авторских прав Трамп может стать донором предвыборной кампании Харрис.
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