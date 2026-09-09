У Трампа отреагировали на слухи о смене переговорщика по Украине

Джаред Кушнер и Стив Виткофф / © Associated Press

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В Белом доме назвали «фейком» публикацию Financial Times о возможном сокращении роли специального представителя президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в переговорах по поводу войны в Украине.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли в посте в социальной сети X.

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Она заявила, что издание якобы опубликовало материал до согласованного срока, а затем утверждало, что американская администрация отказалась от комментариев.

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«Чтобы уточнить: Белый дом НЕ отказывался от комментариев по поводу этой статьи», — написала Келли.

Келли также заявила, что Белый дом решил обнародовать свою позицию по поводу публикации, которую она назвала недостоверной.

«Поскольку издание Financial Times отказывается следовать принципам честной журналистики, вот наш комментарий к вашей недостоверной и абсурдной статье», — написала она.

По словам пресс-секретаря Белого дома, информация, опубликованная в Financial Times, не соответствует действительности.

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«Вся эта история — абсолютная фальшивка, основанная на показаниях анонимных „источников“ низкого уровня, которые понятия не имеют, о чём говорят», — заявила Келли.

Она особо подчеркнула, что описанные изданием разговоры об изменении роли американских представителей в переговорах вообще не имели места.

«Ни один из этих якобы разговоров не имел места», — написала пресс-секретарь.

Келли также заявила, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер продолжают вести дипломатические переговоры с целью достижения мирного соглашения, а президент США Дональд Трамп полностью доверяет им ведение переговоров от имени Соединённых Штатов.

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«Специальный посланник Виткофф и Джаред Кушнер продолжают чрезвычайно настойчиво работать над достижением мирного соглашения», — отметила она.

Напомним, ранее Financial Times сообщила, что администрация США якобы всерьёз рассматривает возможность сокращения участия Виткоффа и Кушнера в переговорах с Москвой и Киевом. По данным издания, ключевые функции в «челночной дипломатии» могут быть переданы директору Центрального разведывательного управления США Джону Ретклиффу.

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