У Трампа ответили, собирается ли он вывести США из НАТО

Ранее Трамп не раз критиковал членов НАТО за недостаточные расходы на оборону.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Доналд Трамп не собирается выводить страну из блока НАТО в случае своего избрания, но будет делать все возможное, что Альянс не является "социальным проектом".

Об этом заявил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс на канале NBC.

Он заявил, что Трамп хочет, чтобы блок НАТО действительно стал сильным.

"Он хочет, чтобы мы остались в НАТО... Но он также хочет, чтобы страны НАТО действительно несли свою долю оборонного бремени", — сказал Ди Венс.

На вопрос журналистки о том, останутся ли США в случае избрания Трампа, кандидат в вице-президенты ответил: "Мы останемся в НАТО".

Напомним, ранее сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Трамп не позволит Путину выиграть войну против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что соратник Трампа Вэнс перед выборами отметился новым скандальным заявлением о войне в Украине.

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