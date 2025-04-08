У Трампа подумывают об ударах дронами по Мексике: в чем дело

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения ударов беспилотниками по наркокартелям в Мексике. Это возможно в рамках масштабной кампании по борьбе с криминальными группировками, занимающимися наркотрафиком через южную границу.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на шесть нынешних и бывших американских военных, правоохранителей и разведчиков.

Обсуждение между представителями Белого дома, Пентагона и разведки находится на ранней стадии. Однако речь уже идет о потенциальных дроновых ударах с согласия мексиканского правительства по фигурантам картелей и их логистической сети. Окончательное решение еще не принято. Вариант односторонней секретной операции без согласия Мексики остается на столе как крайнее мероприятие.

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Отмечается, что нынешний план может оказаться беспрецедентным по количеству американского персонала и использованию беспилотников для атак на объекты картелей.

Чиновники американской администрации неоднократно отказывались публично исключить возможность таких ударов.

Армия США и ЦРУ уже значительно активизировали разведывательные полеты над Мексикой — с согласия президента Клаудии Шейнбаум.

«Они формируют список целей», — отметил один из чиновников.

Вероятные объекты: участники картелей, транспорт, склады и т.д.

Односторонние удары по картелям как последний шаг

Администрация США уже переориентирует военные, разведывательные и правоохранительные ресурсы на борьбу с картелями. Кандидат Трампа на пост посла в Мексике Рональд Джонсон не исключает возможности односторонних действий. Министр обороны США Пит Хегсет также предупреждал мексиканских чиновников о такой возможности.

Отмечается, что, хотя американское правительство стремится координировать действия с мексиканскими военными и полицией, односторонние действия могут нарушить международное право и отношения. Тем не менее, предыдущие администрации аргументировали, что у США есть право на самозащиту.

Приверженцы применения дронов считают, что достаточное военное давление заставит картели пересмотреть целесообразность фентанилового бизнеса. Но скептики указывают, что это может иметь сугубо символический эффект или политически нанести ущерб правительству Мексики.

Напомним, в январе Трамп подписал указ о начале процесса признания определенных картелей иностранными террористическими организациями. В документе указано, что картели «наполнили Соединенные Штаты смертельными наркотиками, жестокими преступниками и злобными бандами». В марте Хегсет пригрозил военными действиями США внутри Мексики, если там не ликвидируют наркокартели.

Что известно о проблеме с фентанилом в США?

Фентанил — сверхмощный синтетический опиоид, в 50 раз сильнее героина. Его массово контрабандой завозят в США, в основном из Мексики, через сети наркокартелей. Фентанил стал главной причиной смертей от передозировок в США — ежегодно гибнут десятки тысяч человек. Это уже национальный кризис. Трамп критикует мексиканское правительство за неспособность остановить картели и предлагает радикальные действия — вплоть до ударов дронами по объектам картелей.