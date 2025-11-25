У Трампа разразился внутренний конфликт из-за "мирного плана" в отношении Украины — BILD

Трамп и Вэнс / © Associated Press

В ближайшем окружении Дональда Трампа разгорелся скрытый конфликт из-за влияния на формирование мирного плана для Украины.

Об этом пишет BILD.

По информации источников, ключевые фигуры — вице-президент Джей Ди Вейнс и госсекретарь Марко Рубио — борются за то, кто будет определять внешнюю политику США и фактически претендовать на политическое наследование Трампа.

Рубио сначала дистанцировался от проекта, но наконец взял переговоры с Европой и Украиной под свой контроль, став главным переговорщиком от США в Женеве после саммита на Аляске.

Уэйнс сразу поддержал план, согласованный спецпредставителем Стивом Виткоффом, и стремится стать преемником Трампа, опираясь на движение MAGA.

Источники BILD сообщают, что европейские дипломаты видят в Марке Рубио более предполагаемого и проевропейского политика. В то же время в Москве ставят на Джей Ди Уэйнса, поскольку он является сторонником жесткой линии против Киева.

Как отмечает бывший высокопоставленный чиновник администрации Трампа, позиции Рубио в последнее время заметно усилились.

«Мы видим, как Рубио ведет переговоры с украинцами и европейцами в Женеве. Все это указывает на то, что он оказывает влияние. Вейнс же прежде всего хочет одного — стать президентом».

Скрытая борьба между двумя влиятельными политиками свидетельствует о глубоком расколе в окружении Трампа относительно будущей стратегии США в отношении Украины и Европы.

Напомним, после женевской встречи украинской и американской делегаций по согласованию обновленного мирного плана осталось лишь несколько несогласованных пунктов. Как сообщили в Белом доме, переговоры были продуктивными, но команды продолжают работать над разногласиями.

Представитель Кэролайн Левитт отметила, что пересмотренный документ должны повторно представить России, а президент Дональд Трамп настаивает на максимальном ускорении договоренностей, усиливая давление как на Киев, так и на Москву.