У Трампа сказали, сколько еще продлится война с Ираном

Советник Трампа прогнозирует финал иранской кампании за 4-6 недель. / © ТСН.ua

Белый дом по-прежнему исходит из того, что война с Ираном продлится четыре-шесть недель.

Об этом заявил главный экономический советник Трампа Кевин Хассетт, передает BBC.

«США не требует дополнительных денег на войну, Белый дом по-прежнему исходит из того, что она продлится четыре-шесть недель», — говорит главный экономический советник Трампа.

По его словам, на войну с Ираном уже израсходовано 12 млрд долларов.

Говоря о продолжительности войны, Хассетт сказал: «Нам по-прежнему докладывают, что [война закончится] через четыре-шесть недель после начала и что мы опережаем график».

Что говорят в Израиле

Израильские военные планируют продлить по меньшей мере еще три недели своей кампании против Ирана. Об этом сообщил CNN военный спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«У нас впереди тысячи целей», — говорит спикер Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин. «Мы готовы в координации с нашими союзниками США иметь планы по меньшей мере к еврейскому празднику Песах, примерно через три недели. И у нас есть более глубокие планы еще на три недели после этого».

По данным Армии обороны Израиля, с начала иранской кампании 28 февраля израильские ВВС совершили около 400 волн ударов в западном и центральном Иране, сосредотачиваясь на демонтаже инфраструктуры и поражении оперативников пожарных, оборонных и производственных подразделений.

Израильские чиновники утверждают, что США и Израиль уже нанесли удары по тысячам целей с начала войны.

Напомним, американо-израильские удары по Ирану начались 28 февраля.

Ранее президент США Дональд заявил, что война против Ирана будет продолжаться столько, сколько будет необходимо.