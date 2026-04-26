У Трампа снова заметили синяк на руке: может ли он скрывать болезнь

У Трампа на руке снова увидели пятно / © Associated Press

У президента США Дональда Трампа журналисты снова заметили странное пятно на тыльной стороне ладони. Американские медиа выражают опасения по поводу его здоровья. Все это происходит на фоне того, как мирные переговоры США и Ирана в очередной раз зашли в тупик.

На руке Дональда Трампа заметили таинственное обесцвеченное пятно. Об этом пишет Daily Star.

Синяк на ладони Трампа заметили во время общения президента с журналистами в Палм-Спрингс, Флорида. Трамп обсуждал свое решение отменить поездку посланника США в Пакистан для продолжения мирных переговоров США и Ирана.

Трамп заявил, что не будет отправлять в Исламабад своих посланников — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

У Трампа не в первый раз замечают пятна на руках. Такие случаи приводят к спекуляциям насчет его здоровья.

В январе 2026 года Дональд Трамп прокомментировал предыдущий случай, отметив, что ударился о стол, когда был в поездке в Швейцарию.

Также он сообщал, что ему был назначен аспирин для разжижения крови.

«Я бы сказал, принимайте аспирин, если вы любите свое сердце, но не принимайте аспирин, если не хотите иметь небольших синяков», — заявил в прошлый раз Дональд Трамп.

Профессор Медицинской школы и наук о здоровье Университета Джорджа Вашингтона доктор Джонатан Райнер прокомментировал кровоподтеки на руках Трампа. Он сообщил, что, вероятнее всего, Трамп употребляет что-то значительно сильнее аспирина, если имеет такие последствия на руках.

В прошлом году в Белом доме сообщали, что Трамп страдает от хронического заболевания вен, которое может вызывать отеки лодыжек.

Каждый раз в американском правительстве находят новое объяснение синякам Трампа. В один из таких случаев, когда публика заметила у президента США синяки на руках, пресс-секретарь Каролина Ливитт заявила, что это синяки от огромного количества рукопожатий в день.

Напомним, сегодня ночью по украинскому времени на Дональда Трампа совершили очередное покушение. Во время официального мероприятия в гостинице были слышны выстрелы. Трампа сразу эвакуировали.

Нападающим оказался 31-летний Коул Аллен — школьный учитель. Он был вооружен дробовиком, пистолетом и ножами. После выстрелов некоторые присутствующие — журналисты и их гости — прятались под столами.

Вооруженный мужчина бросился на контрольно-пропускной пункт, где его обезвредили агенты Секретной службы.