У Трампа выразили уверенность, что скоро цены на нефть упадут

Добыча нефти / © Associated Press

Реклама

Советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Гассетт заявил, что нынешний рост цен на нефть, вызванный войной на Ближнем Востоке, не будет иметь длительного эффекта и является временным явлением.

Об этом сообщает Financial Times.

По словам Гассетта, динамика фьючерсных рынков уже сигнализирует о постепенном понижении стоимости энергоносителей в ближайшей перспективе.

Реклама

«В результате цены на энергоносители снижаются, когда ситуация успокаивается. Не обязательно мне верить, достаточно просто посмотреть на фьючерсные рынки… они уже значительно отошли назад и направляются к нормальным уровням осенью, и, безусловно, уже летом», — заявил он в эфире Fox News.

Экономисты также обращают внимание, что подобная динамика типична: после военных потрясений на энергетических рынках нефтяные фьючерсы обычно демонстрируют тенденцию к снижению.

В то же время, по их мнению, дальнейшая ценовая ситуация будет в значительной степени зависеть от беспрепятственности судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут транспортировки нефти.

На фоне обострения ситуации цены на бензин в США уже выросли до 4,1 доллара за галлон по сравнению с 3,11 доллара месяцем ранее.

Реклама

Ранее сообщалось, что Россия вынуждена будет сокращать добычу нефти, поскольку удары Украины по портам, трубопроводам и нефтеперерабатывающим предприятиям существенно подорвали ее экспортный потенциал, уменьшив его примерно на пятую часть.

Мы ранее информировали, что российский «теневой флот» использует западные технологии, в частности Starlink, для координации действий и обхода санкций при перевозке нефти.