У Трампа заметили признаки серьёзной болезни: что известно.

Дональд Трамп / © Associated Press

Американский психолог и бывший профессор медицинской школы Университета Джонса Хопкинса Джон Гартнер заявил, что у президента США Дональда Трампа видны признаки, которые могут указывать на развитие деменции.

Об этом он рассказал в подкасте The Daily Beast.

По словам Гартнера, у Трампа наблюдается «серьезное ухудшение» языковых и двигательных навыков, мышления и контроля импульсов. Психолог утверждает, что ранее Дональд Трамп был «очень красноречивым человеком», который мог логически выстраивать длинные речи. Однако сейчас он часто сбивается с мысли и противоречит себе.

В то же время в Белом доме отрицают эти утверждения, настаивая на том, что президент США находится в отличной форме. Сам Дональд Трамп также отверг эти предположения, написав в соцсетях, что «никогда еще не чувствовал себя так хорошо».

Напомним, после того, как в социальных сетях начали распространяться конспирологические слухи о смерти президента США Дональда Трампа, якобы скрываемой в Белом доме, появилась обновленная информация о состоянии здоровья американского лидера.

В частности, у Трампа заметили синяк на тыльной стороне правой руки во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чже Мэном в Овальном кабинете. Это усугубило опасения относительно проблем со здоровьем американского лидера.

Ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп готов бросить вызов Организации Объединенных Наций из-за ее бездействия в мире.