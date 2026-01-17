- Дата публикации
У Трампа заявили, что Дания не способна защитить Гренландию
Стивен Миллер считает, что принадлежность Гренландии к Дании «нечестна», поскольку Копенгаген не способен обеспечить защиту острова.
Заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что контроль Дании над Гренландией «несправедлив» из-за ее «неспособности» обеспечить оборону острова.
Об этом он сказал в интервью Fox News.
Миллер заявил, что Дания, по его мнению, не выполнила базовые требования для контроля над территорией.
«Они не могут контролировать территорию Гренландии. Согласно всем правовым нормам, которые существовали в течение 500 лет для того, чтобы контролировать территорию, нужно быть способным защищать ее, улучшать ее, заселять ее, и Дания провалила все эти требования», — считает он.
Напомним, в декабре 2024 года президент США Дональд Трамп заявил, что «владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью».
Трамп пригрозил забрать Панамский канал и купить Гренландию для нацбезопасности США. Он говорил, что заинтересован в покупке острова еще во время своего первого президентского срока. Впоследствии он снова и снова повторял, что хочет завладеть островом.
В ответ премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен призвала президента США «прекратить угрозы». Дания решила значительно увеличить расходы на оборону острова, а также изменила королевский герб.
Если США удастся приобрести Гренландию, то за нее могут заплатить до 700 млрд долларов. Госсекретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение по покупке острова.
Франция и Германия отправили своих военных в Гренландию
Военнослужащие Франции и Германии отправились в Гренландию для участия в учениях, организованных Данией вместе с другими европейскими партнерами.
Об этом сообщили президент Франции Эмманюэль Макрон и Бундесвер.
Об отправке германских войск стало известно еще 14 января. Разведывательную группу из 13 человек развернут в столице Нуук, они будут находиться там с 15 по 17 января.
Первые французские войска уже отправились.
14 января Дания объявила, что разворачивает дополнительные войска и технику в Гренландии «в связи с учебной деятельностью».
Во время учений планируют охранять важные для общества объекты, помогать властям Гренландии, в частности, полиции, принимать союзные войска, размещать боевые самолеты в Гренландии и вблизи нее, а также выполнять задачи Военно-морского флота.