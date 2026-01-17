У Трампа заявили, что Дания не способна защитить Гренландию

Гренландия / © Associated Press

Реклама

Заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что контроль Дании над Гренландией «несправедлив» из-за ее «неспособности» обеспечить оборону острова.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

Миллер заявил, что Дания, по его мнению, не выполнила базовые требования для контроля над территорией.

Реклама

«Они не могут контролировать территорию Гренландии. Согласно всем правовым нормам, которые существовали в течение 500 лет для того, чтобы контролировать территорию, нужно быть способным защищать ее, улучшать ее, заселять ее, и Дания провалила все эти требования», — считает он.

Напомним, в декабре 2024 года президент США Дональд Трамп заявил, что «владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью».

Трамп пригрозил забрать Панамский канал и купить Гренландию для нацбезопасности США. Он говорил, что заинтересован в покупке острова еще во время своего первого президентского срока. Впоследствии он снова и снова повторял, что хочет завладеть островом.

В ответ премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен призвала президента США «прекратить угрозы». Дания решила значительно увеличить расходы на оборону острова, а также изменила королевский герб.

Реклама

Если США удастся приобрести Гренландию, то за нее могут заплатить до 700 млрд долларов. Госсекретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение по покупке острова.

Франция и Германия отправили своих военных в Гренландию

Военнослужащие Франции и Германии отправились в Гренландию для участия в учениях, организованных Данией вместе с другими европейскими партнерами.

Об этом сообщили президент Франции Эмманюэль Макрон и Бундесвер.

Об отправке германских войск стало известно еще 14 января. Разведывательную группу из 13 человек развернут в столице Нуук, они будут находиться там с 15 по 17 января.

Реклама

Первые французские войска уже отправились.

14 января Дания объявила, что разворачивает дополнительные войска и технику в Гренландии «в связи с учебной деятельностью».

Во время учений планируют охранять важные для общества объекты, помогать властям Гренландии, в частности, полиции, принимать союзные войска, размещать боевые самолеты в Гренландии и вблизи нее, а также выполнять задачи Военно-морского флота.