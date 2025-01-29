У Трампа заявили, что готовят самую большую в истории США массовую депортацию мигрантов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен начать самое масштабное депортацию в истории США, в том числе нелегальных мигрантов, совершивших преступления.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, информирует Sky News.

Она заявила, что в настоящее время президент США "сосредоточен на запуске крупнейшей в истории Америки операции по массовой депортации нелегальных преступников".

На вопрос журналистов о миграционном законодательстве Трампа, она заявила, что новая Администрация будет отдавать предпочтение преступлениям, связанным с насилием, когда дело будет доходить до депортации.

Она добавила, что мигранты, совершившие насильственные действия, будут рассматриваться для возвращения их на родину.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий физический въезд иностранцев, пытающихся попасть в Соединенные Штаты через южную границу.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп намерен начать массовые депортации мигрантов на следующий день после своей инаугурации.

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