У Трампа заявили, что не исключают силовой вариант присоединения Гренландии к США

Будущий глава Белого дома может применить силу для присоединения Гренландии и Панамского канала.

Будущий советник президента США Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп рассматривает все возможности присоединения к стране Гренландии.

Об этом он заявил в интервью каналу ABC News.

У Волтца спросили, может Трамп применить силу, чтобы присоединить Гренландию к Соединенным Штатам, на что он ответил, что "Трамп очень серьезно относится к угрозам, с которыми США сталкиваются в Арктике и Западном полушарии".

"Достаточно того, что наши противники, пришедшие в Западное полушарие, угрожают нашей национальной безопасности. И президент Трамп готов сделать большие, смелые шаги, чтобы обеспечить должную защиту Соединенных Штатов", — сказал будущий советник Трампа.

На уточняющий вопрос о том, может Трамп использовать войска для захвата Гренландии и Панамского канала, Волтц ответил, что Трамп не исключает подобного развития событий.

"Президент Трамп никогда не исключит ни один вариант, в отличие, откровенно говоря, от его предшественника. Поэтому, когда речь идет о нашей национальной обороне, это, знаете ли, является приоритетом для Верховного главнокомандующего", — подытожил Волтц.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Дании стремится обсудить с Трампом безопасность Гренландии.

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер Гренландии Эгеде сделал важное заявление о территориальной принадлежности острова.

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