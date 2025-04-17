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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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У Трампа заявили, что новые пошлины в 245% будут распространяться только на некоторые товары из Китая.

Новые пошлины для Китая будут добавлены в тарифы Раздела 301 (Section 301 tariffs) на определенные товары

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп и Си Цзиньпинь

Дональд Трамп и Си Цзиньпинь / © Associated Press

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что новые пошлины в 245% будут налагаться только на некоторые товары из Китая.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление Белого дома.

«Китай сейчас сталкивается с 245% пошлиной на импорт в Соединенные Штаты в результате своих ответных действий», — говорится в заявлении.

Кроме того, в Трампе заявили, что 145% тариф для Китая будет добавлен в тарифы Раздела 301 (Section 301 tariffs) на определенные товары, ранее введенные в отношении Китая.

Трамп инициировал тарифы Главы 301 во время своей первой президентской каденции, тогда как следующий американский лидер Джо Байден повысил некоторые из этих пошлин. Да, Байден установил 100% пошлину на электромобили.

В сочетании с новым 145% тарифом от Трампа в целом пошлины для Китая составляют 245%.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа планирует использовать текущие переговоры по тарифам для давления на своих торговых партнеров, чтобы ограничить их связи с Китаем .

Мы ранее информировали, что Пекин перевел работу гражданских чиновников в режим усиленной готовности и развернул дипломатическую кампанию в ответ на новые таможенные ограничения со стороны президента США Дональда Трампа .

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Дата публикации
Количество просмотров
81
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