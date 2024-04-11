У Турции есть новый "мирный план" для Украины: что предусматривает инициатива — СМИ

"Мирную инициативу" Эрдогана вроде бы может поддержать ряд европейских политиков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен продвигать новый проект "мирного договора", который якобы заморозит войну, развязанную РФ в Украине.

Об этом сообщает издание "Новая газета Европа" со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Проект договора, якобы имеющийся в распоряжении представителей России, Украины и Турции, основывается на документах первых переговоров в Стамбуле и части формулировок от мая 2022 года.

Эту "мирную инициативу" Эрдогана, как утверждает источник, может поддержать ряд европейских политиков, ее будут также предлагать для поддержки отдельным странам Глобального Юга.

По информации источника, проект договора предусматривает:

взаимное обязательство США и России о неприменении ни при каких условиях ядерного оружия, а также возобновление договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3), причем при невозможности одностороннего выхода из него в будущем;

запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может повлечь за собой дестабилизацию ее правительства;

замораживание войны на нынешней линии фронта;

обязательства провести в 2040 году референдумы: общеукраинский по внешнеполитическому курсу страны, а также референдумы под международным контролем на всех украинских территориях, аннексированных на момент заморозки войны Россией;

гарантии внеблокового статуса Украины к 2040 году;

обмен пленными по формуле "всех на всех";

Россия не отрицает вступление Украины в Евросоюз.

Издание "Новая Европа" считает реализацию такого соглашения маловероятной, учитывая позицию Украины, изложенную в 10 пунктах украинской "формулы мира". Значительная часть этих пунктов расходится с предложением Эрдогана.

Однако сам факт появления нового "мирного плана" свидетельствует о том, что международное сообщество и отдельные страны продолжают делать усилия для того, чтобы найти способ окончить войну.

Напомним, глобальный саммит мира, инициированный Украиной, состоится 15-16 июня на курорте Биргеншток в швейцарском кантоне Нидвальден, близ города Люцерн. Приглашения на участие в саммите пришлют лидерам 80-100 государств мира.

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