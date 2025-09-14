Посол Украины в Албании Владимир Шкуров / © Балканський оглядач

Во время частного визита в туристическое село Воскопоя, что в районе Корча, у украинского посла в Албании Владимира Шкурова случился инфаркт.

Об этом сообщает Балканский обозреватель со ссылкой на местные СМИ.

Украинского дипломата госпитализировали в местную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь.

Источники в больнице сообщают, что состояние его здоровья пока стабильное, но ожидается, что он будет переведен в больницу в столице страны Тиране для более специализированного лечения.

Сердечный приступ произошел во время частной поездки украинского посла, который находился в туристической местности вместе со своей женой.

