У украинского посла случился сердечный приступ — СМИ
Украинского дипломата госпитализировали в местную больницу.
Во время частного визита в туристическое село Воскопоя, что в районе Корча, у украинского посла в Албании Владимира Шкурова случился инфаркт.
Об этом сообщает Балканский обозреватель со ссылкой на местные СМИ.
Украинского дипломата госпитализировали в местную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь.
Источники в больнице сообщают, что состояние его здоровья пока стабильное, но ожидается, что он будет переведен в больницу в столице страны Тиране для более специализированного лечения.
Сердечный приступ произошел во время частной поездки украинского посла, который находился в туристической местности вместе со своей женой.
