Мир

Мир
1454
1 мин

У украинского посла случился сердечный приступ — СМИ

Украинского дипломата госпитализировали в местную больницу.

Богдан Скаврон
посол в Албании Владимир Шкуров

Посол Украины в Албании Владимир Шкуров / © Балканський оглядач

Во время частного визита в туристическое село Воскопоя, что в районе Корча, у украинского посла в Албании Владимира Шкурова случился инфаркт.

Об этом сообщает Балканский обозреватель со ссылкой на местные СМИ.

Украинского дипломата госпитализировали в местную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь.

Источники в больнице сообщают, что состояние его здоровья пока стабильное, но ожидается, что он будет переведен в больницу в столице страны Тиране для более специализированного лечения.

Сердечный приступ произошел во время частной поездки украинского посла, который находился в туристической местности вместе со своей женой.

