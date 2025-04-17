У Украины есть доказательства поставок КНР для России артиллерии и пороха — Зеленский

Китай снабжает РФ артиллерию и прах / © Associated Press

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КНР снабжает РФ артиллерией и порохом. Более того, есть данные, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 17 апреля.

Он, опираясь на информацию от разведок, заявил, что представители Китая занимаются производством оружия на территории России.

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«Мы получили, наконец, информацию, что Китай поставляет оружие РФ. На сегодняшний день мы имеем информацию общую от Службы безопасности, от разведок про порох, артиллерию. И я думаю, что мы очень подробно сможем об этом сказать на следующей неделе… Мы считаем, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России», — сказал Зеленский журналистам.

Напомним, ранее речь шла о военнопленных из Китая, которые стали лицом нового информационного шага Украины. Так Киев пытается надавить на Пекин и на Запад одновременно.

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