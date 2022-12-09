У Украины есть оружие, чтобы атаковать Москву: решится ли на это украинская власть

Когда на российских аэродромах в сотне километров от Украины раздались взрывы, это не просто нанесло ущерб по меньшей мере двум бомбардировщикам России. Это стало сообщением о том, что у Украины теперь есть технологические средства, чтобы нанести удар по Москве.

Об этом пишет Forbes.

"Это вовсе не означает, что Украина собирается атаковать Москву. Но вероятность удара по городу повлечет за собой несколько бессонных ночей в столице РФ", — считает генерал австралийской армии в отставке Мик Райан.

По его словам, на самом деле есть веские причины, почему Киев воздержится от нападения на Москву. Атака на российскую столицу будет означать серьезную эскалацию многомесячной кампании ударов глубоко по Украине.

В то же время, отмечается, что рейды на российскую столицу были бы честной игрой. В конце концов, российские войска бомбят Киев, а также другие украинские города с того момента, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.

В Москве достаточно потенциальных стратегических целей. И у Украины есть несколько способов нанесения ударов. Самым простым, но самым рискованным будет диверсия внутри самой РФ.

Forbes пишет, что украинские диверсанты еще в октябре прошли 800 км на территорию России, чтобы взорвать ударный вертолет ВВС РФ на военном аэродроме.

Альтернатива диверсии – удар беспилотников. Forbes заявляет, что налеты 5 декабря, по крайней мере, частично, осуществлялись украинскими реактивными разведывательными беспилотниками Ту-141, которые в последний раз летали для советских ВВС в 1970-х и 1980-х годах. Украинские военно-воздушные силы, вероятно, заменили камеры беспилотников взрывчаткой и запрограммировали их инерционные навигационные системы, чтобы запустить их в землю в Дягилево и Энгельсе.

Сколько Ту-141 и аналогичных Ту-143 осталось в украинских ВВС, неизвестно. Но нет никакой технической причины, почему Киев не мог бы нацелить их на Москву. Беспилотники могут работать на расстоянии до 1000 км.

Вряд ли российская ПВО будет легко сбивать эти беспилотники. Неоднократные украинские рейды доказали как неадекватность российской противовоздушной обороны, так и способность украинских планировщиков найти пути преодоления этой обороны.

Издание пишет, что главная причина, почему украинцы могут не ударить по Москве, в том, что рейды на населенные пункты могут поставить под угрозу гражданских. Однако когда речь идет о российских рейдах на украинские города, они убивают, наносят ущерб, похищают и запугивают жителей.

Россия стремится терроризировать украинское население, чтобы ослабить поддержку военных усилий. Но история неоднократно доказывала, что нападения на города обычно усиливают сопротивление гражданского населения, а не сокращают его.

"Нет абсолютно никаких доказательств того, что нападения на гражданское общество повлияли на поддержку населения. В любом случае, российские атаки способствовали народной поддержке войны", — считает Лоуренс Фридман, почетный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона.

Прежде чем совершить атаку на Москву, украинские лидеры сперва должны будут принять то, что нападение на город и убийство мирных жителей ускорят конец войны.

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