У Украины и России есть продвижение в Курской области: ситуацию оценили в ISW

В ISW не могут подтвердить заявления Минобороны РФ о продвижении россиян.

Украинские и российские войска продолжили продвижение в Глушковском районе Курской области на фоне боевых действий.

Об этом свидетельствуют геолокационные данные, опубликованные 15 сентября, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Они указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись к югу от Веселого (юго-западнее Глушково), а также к западу и северу от Медвежьего (юго-восточнее Веселого). Дополнительные геолокационные данные, опубликованные 16 сентября, указывают на то, что российские силы недавно продвинулись к юго-востоку от Веселого.

Американские аналитики предполагают, что украинские силы недавно продвинулись к северо-западу от Викторовки и к западу от Гордеевки (оба южнее Кореневого). 16 сентября Министерство обороны (МО) России заявило, что украинские силы атаковали южнее Кореневого в районе Бяхово и Викторовки; юго-западнее Кореневого в районе Краснооктябрьского; юго-восточнее Кореневого в районе Любимовки; и северо-западнее Суджи в районе Малой Локни.

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Продвижение русской армии

В ISW отмечают, что российские войска недавно отвоевали определенную территорию в Курской области на фоне продления российских контратак в этом районе 16 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 16 сентября, указывают на то, что россияне недавно продвинулись в северной Обуховке (юго-восточнее Коренево).

Министерство страны-агрессорки заявило, что российские войска якобы захватили Успеновку (южнее Коренево и на российско-украинской границе) и Борки (юго-восточнее Суджи), хотя ISW не видели подтверждения этих заявлений. Российские милблогеры утверждали, что российские войска контратаковали вблизи Любимовки.

The Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного представителя украинской военной разведки, сообщила 16 сентября, что российские войска привлекли к боевым действиям в Курской области 38 000 военнослужащих, включая штурмовые бригады, переброшенные с юга Украины.

Напомним, накануне власти Курской области объявили эвакуацию населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, граничащих на границе с Украиной.

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