У внебрачной дочери Шойгу обнаружили литовское гражданство — СМИ

Бывшая любовница министра обороны России Сергея Шойгу и мать двух его внебрачных детей пытается получить убежище в Литве.

Литовские расследователи узнали, что внебрачная дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу и его бывшей любовницы Елены Шабуновой еще в 2019 году получила гражданство Литвы.

Об этом пишет в своем расследовании издание LRT.

По информации журналистов, у министра обороны России Сергея Шойгу от его бывшей девушки Елены Шебуновой было двое внебрачных детей – сын и дочь. После того, как в 2017 году она вышла замуж за литовского бизнесмена Адольфоса Каминкасса, экс-любовница российского министра получила разрешение на временное проживание в Литве.

В 2019 году Шебунова взяла фамилию своего мужа и стала Еленой Каминскас, в то же время литовский бизнесмен оформил отцовство над ее внебрачными детьми, в результате дочь Шойгу стала гражданкой Литвы.

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Вся эта информация стала известна после того, как Россия развязала войну в Украине и Департамент миграции отменил разрешение на проживание Елены Каминскас в Литве из-за угрозы национальной безопасности. Теперь женщина оспаривает это решение в суде.

Литовец Адольфос Каминскас до женитьбы на Шабуновой был скромным бизнесменом, его компания занималась продажей мопедов и запчастей к ним. Но после женитьбы он быстро разбогател.

Каминскас стал владельцем российской компании с уставным капиталом в один миллион рублей, а также инвестором компаний, занимающихся многомиллионными девелоперскими проектами в Литве.

По информации журналистов, литовский бизнесмен после вторжения России в Украину Каминскас получил российское гражданство и продал свои литовские активы.

Напомним, дочь заместителя министра обороны России Шойгу Алексея Криворучко имеет американское гражданство.

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