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У южного побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
792
Время на прочтение
1 мин
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У южного побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла

Фото: pixabay.com

Землетрясение всколыхнуло греческое побережье Средиземного моря.

В Средиземном море, у южного побережья Греции, произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла.

Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).
Подробности

Землетрясение произошло во вторник, 14 марта, в 19:35 по местному времени на глубине 4,22 км.

По данным Геодинамического института Афин эпицентр землетрясения находился в районе между островами Китера и Крит.

Напомним, в Румынии 12 марта за шесть часов произошло сразу три землетрясения.

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Дата публикации
Просмотры
792
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