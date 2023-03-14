Землетрясение всколыхнуло греческое побережье Средиземного моря.
В Средиземном море, у южного побережья Греции, произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла.
Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).
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Землетрясение произошло во вторник, 14 марта, в 19:35 по местному времени на глубине 4,22 км.
По данным Геодинамического института Афин эпицентр землетрясения находился в районе между островами Китера и Крит.
Напомним, в Румынии 12 марта за шесть часов произошло сразу три землетрясения.
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