В Средиземном море, у южного побережья Греции, произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла.

Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

Подробности

Землетрясение произошло во вторник, 14 марта, в 19:35 по местному времени на глубине 4,22 км.

По данным Геодинамического института Афин эпицентр землетрясения находился в районе между островами Китера и Крит.

Напомним, в Румынии 12 марта за шесть часов произошло сразу три землетрясения.

Читайте также: