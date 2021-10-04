У Южной Калифорнии разлилась нефть: на пляж с океана выносит мертвых рыб и птиц

Забуруднено почти 34 кв км территории.
У побережья Южной Калифорнии произошел масштабный разлив нефти.
Об этом со ссылкой на местного инспектора сообщает NPR.
По словам инспектора округа Ориндж Катрина Фоули, разлилось более 450 тыс. литров нефти на территории 33,7 кв. километра. Авария произошла из-за неисправности трубопровода, который соединен с нефтяной платформой.
По данным Береговой охраны США, расследование инцидента продолжается. Власть прибрежного города Хантингтон-Бич заявила о "значительном экологическое воздействие" разлива. С океана выбрасывает на пляж мертвых птиц и рыб.
Как сообщалось, сухогруз компании-перевозчика Sea Justice 27 апреля столкнулся с нефтеналивной танкер A Symphony, который находился на якорной стоянке в порту Циндао в Китае. В результате аварии в Желтом море произошел разлив нефти.