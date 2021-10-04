У Южной Калифорнии разлилась нефть: на пляж с океана выносит мертвых рыб и птиц

У Южной Калифорнии разлилась нефть: на пляж с океана выносит мертвых рыб и птиц

Забуруднено почти 34 кв км территории.

У побережья Южной Калифорнии произошел масштабный разлив нефти.

Об этом со ссылкой на местного инспектора сообщает NPR.

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По словам инспектора округа Ориндж Катрина Фоули, разлилось более 450 тыс. литров нефти на территории 33,7 кв. километра. Авария произошла из-за неисправности трубопровода, который соединен с нефтяной платформой.

По данным Береговой охраны США, расследование инцидента продолжается. Власть прибрежного города Хантингтон-Бич заявила о "значительном экологическое воздействие" разлива. С океана выбрасывает на пляж мертвых птиц и рыб.

Associated Press

Как сообщалось, сухогруз компании-перевозчика Sea Justice 27 апреля столкнулся с нефтеналивной танкер A Symphony, который находился на якорной стоянке в порту Циндао в Китае. В результате аварии в Желтом море произошел разлив нефти.

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