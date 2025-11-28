У задержанного по делу о диверсии в Польше нашли 46 российских паспортов

Российские паспорта. Иллюстративное изображение / © РИА Новости

У одного из четырех украинцев, которых задержали в Польше по подозрению в причастности к диверсии на железной дороге по заказу спецслужб Кремля, обнаружили 46 российских паспортов и другие документы, выданные РФ.

Об этом сообщило польское издание RMF FM.

34-летнего Михаила Х. и еще трех граждан Украины задержали на территории Польши еще 18 ноября. Однако следователи не нашли доказательств их причастности к диверсантам, которые совершили диверсии на польской железной дороге, поэтому им не объявили никаких обвинений.

По информации издания, после этого были освобождены все задержанные украинцы, кроме Михаила Х. Прокурор выдвинул ему обвинение, не связанное с диверсией.

Следователи обнаружили у украинца аж 46 российских паспортов и другие документы, удостоверяющие личность, выданные Российской Федерацией.

Как сообщает RMF FM, до сих пор непонятно, были ли это настоящие или поддельные российские паспорта. Также неизвестно, владел ли ими мужчина на законных основаниях. Подлинность документов, выданных на разные имена, сейчас проверяют, выясняя, как именно подозреваемый их получил.

Прокуратура подала ходатайство о взятии Михаила Х. под стражу. Однако суд отклонил его, и мужчину освободили. Суд решил, что с его стороны нет риска препятствования следствию, побега или укрытия. Прокуратура обжаловала это решение, обратив внимание на то, что подозреваемый не имеет постоянного места жительства в Польше.

Польское издание обратило внимание на то, что мужчину без постоянного места жительства в суде представляли аж три адвоката.

Ранее представитель министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский сообщил, что в Польше были задержаны несколько человек по делу о диверсиях на железной дороге, к которым причастны украинцы, сотрудничавшие с российскими спецслужбами.

Напомним, диверсии на железной дороге в Польше произошли 15 и 17 ноября. Первый инцидент произошел вблизи населенного пункта Жичин в Мазовецком воеводстве — взрыв повредил рельсы, а неподалеку обнаружили еще одно взрывное устройство, которое не сработало. Второй случай зафиксировали возле города Пулавы, где была повреждена контактная сеть железной дороги.

Польская прокуратура выдвинула обвинения в террористической диверсии Александру К. (39 лет) и Евгению И. (41 год). Им инкриминируют шпионаж, действия в пользу иностранных разведывательных служб, создание угрозы транспортной безопасности и использование взрывчатки. Подозреваемым грозит пожизненное заключение. Польша также обратилась к Беларуси с запросом об их экстрадиции.