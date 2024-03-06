У Захаровой произошел нервный срыв из-за отказа послов ЕС встретиться с Лавровым

Представитель МИД Мария Захарова требует от послов ЕС в РФ объяснений, что они делают в России и как собираются выстраивать свою работу. Представительницу разозлило, что европейские дипломаты отказались от встречи с Сергеем Лавровым.

Об этом пишет "Интерфакс".

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"Вывод очевиден: они не интересуются контактами с официальными властями РФ в целом… По линии ЕС давали комментарий, что это нормальная дипломатическая практика. Да нет, это аномальная, алогичная практика, разрушающая принципы направления послов. Это в принципе ставит под вопрос задачу диппредставительств" этих стран… В чем они видят содержание своего пребывания в нашей стране?", — заявила Захарова.

Кроме того, она возмутилась тем, что западные дипломаты ходят на различные акции в России, резонансные судебные процессы и встречи со студентами.

"Митинги это что, компетенция? Они занимались шпионской деятельностью (...), как они ездят общаются со студентами. Но общаются, рассказывая не о своих странах и не объясняя, почему они проводят русофобский курс, а лишь исключительно пытаясь повлиять на позицию нашей молодежи в собственных интересах. Так коллективно, взявшись за руки, ходят в суды, — это наше внутреннее дело", — заявила представитель МИД.

Поэтому в российском министерстве МИД " ожидают ответа на вопрос, что же они делают тогда в нашей стране и в чем они видят свои функции и как они будут выстраивать работу".

Напомним, спикер МИД РФ Мария Захарова угрожала Германии из-за перехваченных переговоров офицеров бундесвера.

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