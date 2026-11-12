У запада есть все рычаги против России, но Трамп все равно идет навстречу Путину — The Telegraph

Дональд Трамп и Путин / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп стремится как можно быстрее завершить войны в Украине и Иране, однако его готовность к компромиссам может привести к уступкам Москве и Тегерану именно тогда, когда у Запада есть сильные позиции для давления на обе страны.

Такую оценку приводит The Telegraph.

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Издание обращает внимание, что в ходе новых переговоров по Украине обсуждаются варианты, которые могут предусматривать пересмотр территориального вопроса в соответствии с российскими требованиями.

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В частности, во время переговоров на этой неделе в Абу-Даби с участием делегаций США, Украины и России, по данным The Telegraph, среди возможных вариантов рассматривались предложения по будущим границам Украины.

Перед этими переговорами Трамп заявил, что после войны у Украины будет «другая форма». Американские чиновники также утверждали, что Киев якобы готов проявить определенную гибкость в территориальном вопросе.

Украинская делегация это отрицала.

«Мы никогда не обсуждали никаких уступок в отношении территорий, оккупированных Россией. Украина никогда не признает их ни де-факто, ни де-юре», – заявили украинские представители.

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Чего, по оценке издания, добивается Путин

The Telegraph пишет, что Владимир Путин, даже не имея возможности реализовать все начальные цели вторжения, продолжает требовать полного контроля над Донбассом.

Особое значение, по мнению авторов материала, имеет так называемый украинский «крепостной пояс» в Донецкой области. Его передача России могла бы ослабить оборонные возможности Украины в случае новой агрессии в будущем.

В то же время, издание считает, что Москва сейчас не находится в положении, которое позволяло бы ей диктовать условия.

Среди факторов давления на Кремль называют все более эффективные украинские удары дронами и ракетами, а также влияние западных санкций на российскую экономику.

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The Telegraph: Запад мог бы потребовать большего

Авторы материала считают, что именно такие обстоятельства должны использоваться для получения уступок от России за столом переговоров.

По их мнению, Москва должна столкнуться с требованиями признать неудачу полномасштабного вторжения и компенсировать нанесенные Украине потери — территориальные, человеческие и материальные.

В то же время, как утверждает The Telegraph, стремление Трампа как можно быстрее достичь договоренности может ослабить переговорные позиции Запада.

Схожую тенденцию издания видит и в переговорах США с Ираном. Несмотря на ослабление Тегерана санкциями и ударами по его ядерной инфраструктуре, администрация Трампа по оценке авторов демонстрирует готовность к компромиссному завершению конфликта.

The Telegraph заключает, что желание американского президента добиться быстрого мира одновременно в отношении Украины и Ирана может привести к ситуации, когда Вашингтон не использует в полной мере имеющиеся рычаги давления на Москву и Тегеран.

В США все более жестко критикуют подход Трампа к Путину

Ранее бывший посол США в Украине Джон Гербст заявлял, что администрация Дональда Трампа за последние недели сделала ряд шагов навстречу России — от решений по санкциям и дизельному горючему до формата переговоров с Кремлем. В то же время, по его словам, Украина сталкивается с дополнительными сложностями в получении военной помощи.

The New York Times также писала, что попытки Вашингтона склонить Путина к компромиссу из-за экономических соглашений и ослабления санкций пока не изменили ключевых требований Кремля по Украине и европейской безопасности.

На этом фоне в США растет критика переговорной стратегии Трампа, в том числе среди республиканцев. Отдельно эксперты подчеркивают, что Москва продолжает требовать не только уступок Украины, но и более широкого пересмотра архитектуры безопасности в Европе.

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