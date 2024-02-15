У Зеленского назвали условие, которое приведет к Третьей мировой войне

Только поражение России в войне против Украины убережет мир от нового глобального конфликта.

Если война в Украине не окончится поражением России, мир окажется на пороге нового глобального конфликта. Объединив вокруг себя страны-изгои, Россия развяжет Третью мировую войну.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью УНИАН.

"Россия соберет под своей эгидой максимальное количество отмороженных стран и режимов, террористических организаций. Они будут практически постоянно инициировать те или иные конфликты, которые в один прекрасный момент сольются в масштабную войну, так называемую Третью мировую", — спрогнозировал он.

В случае поражения России, по словам Подоляка, на территории РФ будет проходить обновление вертикали управления и политических элит, и за это время можно будет пересмотреть принципы отношений между Европой и Россией.

“Европа получит окно возможности четко зафиксировать границы, переформатировать собственное военное производство, учитывая опыт этой войны, переформатировать свои армии, сделав центральной украинскую армию, прошедшую войну. Тогда у нас будет совсем другой каркас", — отметил Подоляк.

Вариант превращения Украины в "буферную зону" между Россией и странами Запада", который недавно предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, советник главы ОП назвал нереальным.

"На сегодняшний день очевидно, что никакая буферная зона невозможна. Если Россия не проиграет, то Россия атакует тем или иным способом разные страны в Европе. Это несомненное будущее", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина может сохраниться как государство только если станет "буферной зоной" между Россией и Западом, отказавшись от интеграции в ЕС и НАТО.

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