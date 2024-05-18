У Зеленского объяснили, почему на самом деле Путин заменил Шойгу на Белоусова

Основной целью Путина было устранение потенциального сговора генералов, за которым мог стоять Шойгу вместе с бывшим секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал в комментарии "24 каналу".

Он считает, что назначение бывшего первого заместителя главы правительства Российской Федерации Дмитрия Белоусова на должность министра обороны России не следует переоценивать.

"Белоусову, ставшему главой министерства обороны, слишком много дают авансов. Однако это обычный, банальный помощник Путина, не больше", — отметил советник руководителя Офиса президента.

По словам Подоляка, основной причиной кадровых изменений в российском правительстве было желание Путина обезопасить себя от возможного сговора генералов.

"Путин убрал потенциальный сговор генералов, за которым мог стоять, например, тот же Шойгу вместе с Патрушевым. Путин убрал "Политбюро 2.0." – объяснил он.

Михаил Подоляк подчеркнул, что основной удар был направлен не столько против Сергея Шойгу, сколько против ранее занимавшего пост секретаря Совета безопасности России Патрушева.

"По моему мнению, основной удар был по Николаю Патрушеву, а не по Шойгу. Просто Шойгу уже был настолько "нулевой", что он сделал такую замену. Но для Путина было главным убрать Патрушева, который, на мой взгляд, уже доминировал", – отметил советник.

Подоляк подчеркнул, что Путин фактически стал тенью Патрушева, а не наоборот, и именно это побуждало его к кадровым перестановкам во властных структурах.

Напомним, ранее Михаил Подоляк объяснил, что кремлевский диктатор Владимир Путин провел ряд кадровых изменений в России, но начальник российского генштаба Валерий Герасимов сохранил свой пост, ведь является единственным человеком в России, планирующим стратегию войны.

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