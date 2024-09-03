У Зеленского остался последний шанс убедить Байдена снять ограничения на удары ATACMS по РФ — The Economist

Зеленский на следующей неделе примет участие в ежегодной Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, где попытается еще раз убедить президент США.

Ограничения, наложенные США на удары по России, наносят ущерб Украине, а обоснование администрации Байдена постоянно меняются.

Об этом пишет The Economist.

Издание сообщает, что когда Россия нанесла массированные удары по городам и энергетической инфраструктуре 26 и 27 августа, украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым и главой Офиса президента Андреем Ермаком отправилась в Вашингтон. Они пытались получить разрешение на атаки определенных важных целей в России с помощью американских ракет.

В материале говорится, что поездка украинской делегации в Вашингтон была реакцией на постоянные изменения в объяснениях со стороны Пентагона и национальных чиновников относительно причин, почему продолжают действовать ограничения на удары по России. Предоставляемые объяснения кажутся непоследовательными и размытыми, что вызывает вопросы об их обоснованности.

Издание отмечает, что полный запрет на удары по целям в России был отменен в мае, когда началась наступательная операция россиян в Харьковской области. Недавно, когда украинские Силы обороны зашли на территорию Курска, они использовали ракетные батареи HIMARS против российских войск, и Вашингтон не высказал никаких возражений.

Ранее основной причиной запрета Украине использовать американское оружие для атак на цели в России была угроза эскалации конфликта, которая могла нанести еще больший ущерб Украине и даже спровоцировать ядерный удар со стороны России. Однако эти аргументы становятся все менее убедительными.

Сейчас возникают новые причины для ограничений. Некоторые чиновники полагают, что администрация Байдена не хочет рисковать отношениями с Москвой в будущем. Другие утверждают, что предоставление Украине системы ATACMS не изменит ситуацию, поскольку в зоне ее досягаемости недостаточно важных целей. Россия перенесла свои самолеты с аэродромов, подлежащих поражению ATACMS, и эти ракеты лучше использовать для целей в Крыму.

Администрация Байдена также не разрешила Британии и Франции разрешить Украине использовать их оружие, такое как Storm Shadow/SCALP, за пределами украинской территории из-за американских компонентов в ракетах.

Эксперты, в частности Бен Годжес, считают, что эти аргументы несправедливы и вводят в заблуждение. В частности, он ставит под вопрос утверждение о недостаточном количестве ракет или целей для поражения. Согласно данным, США обладают значительными запасами ракет ATACMS, и удары по российским военным объектам могут серьезно повлиять на военные усилия России.

Сейчас есть возможность того, что Владимир Зеленский попытается убедить Джо Байдена изменить политику во время их встречи на Генеральной Ассамблее ООН.

Напомним, Украина предоставила администрации Джо Байдена список объектов на территории России, которые ВСУ хотят атаковать ракетами ATACMS. Сейчас Вашингтон еще рассматривает этот запрос.

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