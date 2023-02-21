У Зеленского отреагировали на "брежневскую речь" Путина

План Путина по геноцидной войне необходимо тщательно изучить только в рамках трибунала.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал речь президента России Владимира Путина, с которой он 21 февраля вышел к Федеральному собранию РФ, "брежневской", а также отметил, что глава Кремля таким образом зафиксировал свое намерение на совершение преступления в отношении Украины.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Считаю, что любые "брежневские речи Путина", в которых он фиксирует свое намерение на совершение преступления в отношении Украины, свой план геноцидной войны, необходимо тщательно изучить только в рамках спец/трибунала и дать им либо юридическое, либо медико-экспертное определение. Другие реакции не нужны", — написал Подоляк.

Напомним, что во время своей речи 21 февраля кремлевский диктатор представил главные тезисы пропаганды РФ.

Прежде всего, он обвинил Украину и Запад в разрешении войны и пригрозил миру глобальным конфликтом. Затем Путин заявил о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. В заключение глава РФ сказал о подготовке к ядерным испытаниям.