У Зеленского перечислили последствия "картофельного бунта" Пригожина для России

Сейчас Путин не понимает, что происходит в вертикали власти как таковой.

Главарь террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин после своего неудачного бунта "обнулил" свою репутацию. Более того, неудачный поход на Москву показал, что и Владимир Путин остается президентом РФ лишь номинально.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает "24 Канал".

Михаил Подоляк во время комментирования бунта Пригожина 24 июня назвал три главных его последствия для РФ. В частности, по словам советника, все увидели, что Россия – абсолютно слабое государство с президентом, совершенно не понимающим, что происходит.

Подоляк считает, что это стало ясно еще во время встречи с так называемыми "военкорами". Тогда Путин подтвердил: он не владеет информацией о войне как таковой.

"Он говорит какие-то абстрактные цифры", – отметил Подоляк.

По словам Подоляка, Путина как президента не существует. И это первое, что стало очевидным после "картофельного бунта" Пригожина в России.

"Второе: кто-то за счет такой акции Пригожина получил перераспределение власти в свою теневую сторону. Скорее всего, транзитивно Россией руководит человек по фамилии Патрушев. Номинально Путин – еще президент. Но фактически он уже не руководит", – отметил он.

Более того, репутация Пригожина полностью обнулена. Вожака вагнеровцев уже не существует. Медийный образ лопнул, а будет ли Пригожин физически, покажет время.

Подоляк предположил, что "Вагнер" либо частично распадется, либо будет постепенно растянут по другим военным компаниям.

Напомним, в рассекреченных документах Пентагона в частности, говорилось, что якобы секретарь Совбеза России Патрушев и глава Генштаба Герасимов хотели саботировать наступление. Так называемую СВО они хотели завершить еще 5 марта 2022 года.

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