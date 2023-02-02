У Зеленского раздражены тем, как США недооценивают ВСУ: "Постоянно ошибаются в прогнозах"

Американская разведка постоянно недооценивает возможности украинских военных на поле боя. Такой позицией Пентагона очень недовольны в администрации Зеленского.

В США считают, что Украина вряд ли сможет отбить Крым у российских войск в ближайшее время. Такая оценка разочаровывает украинские власти, которые считают возвращение полуострова одной из своих ключевых целей и готовятся к большому контрнаступлению уже этой весной.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на свои источники на секретном брифинге в Пентагоне.

По мнению руководства Украины, разведка США в течение всего периода полномасштабной войны ошибается в оценке возможностей украинских военных. По информации издания, в Офисе президента Украины "раздражены", в частности, последними замечаниями генерала Марка Милли, который назвал маловероятным возвращение Крыма в 2023 году.

Следует отметить, что представитель Пентагона Сабрина Сингх отметила, что "с точки зрения способности Украины воевать и возвращать себе суверенную территорию, ее выдающаяся эффективность в отпоре российской агрессии и постоянная адаптивность на поле боя говорят сами за себя".

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Украина должна сделать все, чтобы деоккупировать незаконно аннексированный Россией украинский Крым до лета 2023 года.

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