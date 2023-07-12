У Зеленского сообщили, кто кроме G7 хочет подписать гарантии безопасности для Украины

Практически любое государство-член НАТО хочет помочь Украине обеспечить безопасность.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телемарафона.

"В течение сегодняшнего дня пять стран выразили такие стремления. Этот процесс должен быть соответствующим образом официально оформлен. Но мы исходим из того, что практически любое государство-член НАТО, имеющее такие амбиции, хочет помочь Украине обеспечить эту безопасность, ( может присоединиться к этому многостороннему инструменту, а затем сразу начнутся переговоры по заключению двусторонних соглашений", — сообщил Жовква.

По его словам, 12 июля семь государств G7, подписавших декларацию, уже "буквально с завтрашнего дня" начинают переговоры с Украиной о двусторонних договорах безопасности.

"Это уже юридически обязательства договора... которые будут конкретно расписывать, какие виды помощи получит Украина от той или иной страны", — добавил он.

Напомним, на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля страны G7 заявили о предоставлении Украине скорой и устойчивой помощи в области безопасности, современной военной техники на суше, море и в воздухе, а также экономической помощи.

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