У женщины на лице сотни опухолей: она рассказала о своей редкой болезни и издевательствах (фото)

Женщина, у которой на теле выросло более двухсот опухолей, рассказала о своей редкой болезни и издевательствах.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Мерседес Кристесен страдает нейрофиброматозом первого типа, генетическим заболеванием, которое приводит к росту доброкачественных опухолей вдоль нервов человека.

У женщины было всего четыре или пять опухолей, когда ей впервые поставили диагноз в возрасте 19 лет, которые, как утверждали врачи, не были серьезными.

Мерседес в молодости / Фото: Kennedy News and Media

Но именно после рождения старшего ребенка, когда ей было 29 лет, она увидел "взрыв опухолей" по всему телу, в частности на лице, из-за гормональных изменений.

52-летняя Мерседес говорит, что она не знала, что это заболевание было генетическим, когда она рожала детей, и она была пронизана чувством вины, когда у них обоих был диагностирован этот диагноз.

Мерседес Кристесен / Фото: Kennedy News and Media

По ее оценкам, у нее около 200 "шишек" на всем теле. Кристесен оставалась дома, не выходя на работу, но когда у дочерей также поставили диагноз, она отказалась прятаться, желая внушить в них чувство уверенности.

Женщина утверждает, что ее регулярно травят незнакомцы, которые говорят, что она никогда не должна была рожать детей.

Американка ответила хейтерам в видео, опубликованном на TikTok.

Мерседес из Бойсе, штат Айдахо, США, сказала: "Раньше у меня была замечательная кожа, кроме прыщей. Опухоли начали быстро появляться после родов, что нормально, потому что любые гормональные изменения могут повлечь опухоли. Я пряталась, как и большинство людей. Раньше я закрывала лицо волосами, смотрела вниз и не выходила на улицу, если это не работало. После того, как моим детям поставили диагноз, я поняла, что не могу прятаться, потому что мои дочери узнают, что то, что имеют, позорно. Я изменила свое мировоззрение, я не хотела бы, чтобы они стыдились того, как они выглядят. Я чувствовала себя ужасно из-за того, что заразила их. Мне никогда не говорили, что есть шанс, что я передам. Около десятка людей спрашивали меня, почему у меня есть дети. Это больно. Меня это раздражает, это не их дело. Скажут ли они это человеку, страдающему диабетом или носителем гена рака груди, или человеку с синдромом Дауна? Я была в продуктовом магазине с Эммой, и ко мне подошла женщина и сказала: "Если бы я была похожа на тебя, я бы покончила с собой". Мне пришлось удерживать Эмму, и я сказала: "Хорошо, что ты этого не делаешь. Я не собираюсь встречать негатив негативом".

Мерседес Кристесен до и после проявления симптомов / Фото: Kennedy News and Media

Мерседес замужем за 58-летним Родни уже 14 лет и говорит, что он заставляет ее чувствовать себя красивой "даже несмотря на опухоли".

Мерседес с мужем / Фото: Kennedy News and Media

Она безработная из-за своего состояния и была первым человеком в своей семье, у которой диагностировали нейрофиброматоз. Дочери Луизе поставили этот диагноз, когда ей было шесть лет, а Эмме – когда ей было три.

Мерседес сказала: "Я получила свою первую опухоль в шесть лет из-за шрама от ветряной оспы, у меня не было никаких других признаков, которые настораживают. Когда мне было 19, у меня было четыре или пять шишек, поэтому дерматолог удалил одну, чтобы выяснить, что это было. Они сказали, что ничего серьезного. У меня не было их на всем лице, пока мне не исполнилось 29 лет после рождения моего второго ребенка. У каждого человека с таким диагнозом опухоли возникают с разной скоростью и в разном возрасте, или даже не появляются видимые опухоли. Они могут расти внутри органов. Это прогрессивно, они не проходят сами собой. Их нужно полностью отделить от нервного окончания, а нервное окончание нужно убить электричеством".

Мерседес Кристесен / Фото: Kennedy News and Media

Напомним, мужчина ошарашил своим гиперреалистическим искусственным глазом и показал, что скрывается под ним. Он поделился своей историей.

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