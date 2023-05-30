У женщины после родов обнаружили редкую смертельную инфекцию: что это за болезнь (фото)

Женщина чуть не умерла, заразившись суперредким заболеванием, связанным с поеданием плоти, менее чем через неделю после родов.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

27-летняя Чарли Чаттертон родила дочь Алесию 22 апреля и сначала не сообщала об осложнениях, но через шесть дней заметила огромную сыпь на животе.

Чарли Чаттертон с новорожденной дочерью / Фото: dailystar.co.uk

Она сказала, что оставила сыпь на день, потому что она "выглядела нормально", но симптом быстро ухудшился и превратился в некротический фасциит – смертельную болезнь, которая убивает около 11-22% тех, кто ею заразился.

Чарли вспомнила: "Мой жених Лиам позвонил акушеркам, и они посоветовали мне пройти обследование. После нескольких тестов, проведенных в больнице, я получила четкие результаты, но мое здоровье быстро ухудшалось, и я вовсю пыталась оставаться в сознании. Они отправили меня на томографию, и очень быстро после этого мне сообщили о возможных мясоядных бактериях и мне немедленно понадобилась операция".

У женщины диагностировали некротический фасциит / Фото: dailystar.co.uk

Чарли сделали операцию 1 мая, а на второй день еще одну. Она оставалась под действием седативных средств еще два дня, пока врачи наконец-то не разбудили ее.

Однако у молодой мамы все еще были две большие открытые раны на животе, и необходимо было удалить большое количество мертвых тканей из ее тела, чтобы остановить дальнейший рост мясоядных бактерий.

Раны Чарли наконец-то затянулись, и вокруг ее тела были установлены медицинские вакуумные насосы.

Шрам после операции / Фото: dailystar.co.uk

Затем роженица прошла неделю физиотерапевтического лечения, прежде чем ее отправили домой для выздоровления.

"Я была так испугана, я не думала, что когда-нибудь смогу увидеть свою дочь. Самым большим страхом Лиама было потерять меня или мою дочь, и знание того, что потенциально это буду я, заставило меня чувствовать себя виноватой. Я всегда говорила ему, что этого никогда не произойдет, и получение потенциально роковых новостей заставляло меня чувствовать себя виноватой", — поделилась она.

Чарли Чаттертон / Фото: dailystar.co.uk

Чарли, которая теперь говорит, что она "счастлива быть живой", воспользовалась возможностью, чтобы поблагодарить врачей и медсестер за ее "фантастическое" лечение.

Она добавила: "У меня несомненно будут шрамы, но мне все равно, сколько я проживу, я просто счастлива быть живой".

Напомним, иранца пришлось срочно прооперировать после того, как в его прямой кишке застрял дезодорант. Инцидент произошел с 30-летним мужчиной.

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