У женщины в мозгу обнаружили паразита, который не встречался у людей

Долгое время медики не могли выявить проблему / © pexels.com

64-летняя женщина из Нового Южного Уэльса, Австралия, неосознанно стала носителем паразитического червя, ранее никогда не документированного у людей.

Об этом сообщает Live Science.

64-летнюю женщину из Нового Южного Уэльса в Австралии госпитализировали из-за того, что в течение трех недель она испытывала боли в животе, диарею, страдала сухим кашлем и потливостью ночью.

Через три недели женщина вернулась в больницу с кашлем и лихорадкой, несмотря на то, что продолжала принимать преднизолон, а поражения на ее органах не зажили. Последующие анализы не указали на причину легочной недостаточности. Посевы образцов тканей не выявили признаков бактериальной или грибковой инфекции. Анализы крови показали, что ее иммунная система не производит антитела к разным паразитарным плоским червям. Признаков паразитов не нашли и в образцах кала.

Приблизительно через год после обращения в больницу у женщины проявились симптомы депрессии и забывчивость. Врачи назначили МРТ головного мозга и обнаружили поражение в правой лобной доле. Затем они провели открытую биопсию, чтобы обнажить и исследовать поврежденный участок. Именно тогда они обнаружили внутри поражения «нитевидную структуру», оказавшуюся живым паразитическим червем, гельминтом. Червь был алого цвета, его длина составляла около 80 миллиметров, а толщина — 1 миллиметр.

Врачи удалили гельминта из лобной части головного мозга женщины и исследовали окружающие ткани, где паразитов обнаружено не было.

Этот случай уникален, потому что O. robertsi никогда ранее не документировался как инфекция у людей. Жизненный цикл паразита обычно включает ковровые питоны, где взрослые черви размножаются. Женщина, вероятно, заразилась, употребляя в пищу дикие зеленые листья, собранные неподалеку от ее дома у озера, проглотив вылупившиеся внутри ее организма яйца.

Продолжительность личиночной инфекции — сравнимая с наблюдаемыми у лабораторных крыс — позволяет предположить, что такие невыявленные паразитические инфекции могут быть более распространенными, чем считалось ранее.

