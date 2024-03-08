У жены Медведчука появилась киностудия в России: ее директор — экс-продюсер популярного украинского телешоу

Алексей Басманов, фигурирующий в качестве директора этой киностудии, ранее был известен как линейный продюсер телевизионного шоу "Украина имеет талант".

Бывшая украинская телеведущая Оксана Марченко, более известная как супруга государственного предателя Виктора Медведчука, открыла в России собственную киностудию. Ее директором стал бывший продюсер популярного телешоу "Украина имеет талант".

Об этом сообщили в расследовании проекта "Схемы".

Как выяснили журналисты, российское АО Ренессанс (99,99%) и гражданин РФ Алексей Сергеевич Басманов (0,01%) осенью 2023 года зарегистрировали компанию "Вервица Фильм".

Новосозданная фирма указала сферой своей деятельности "производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ". В феврале 2024 года компания зарегистрировала свой домен – vervica-film.ru.

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В расследовании напомнили, что Виктор Медведчук указывал владелицей АО "Ренессанс" в своей декларации жену — Оксану Марченко.

Алексей Басманов, фигурирующий в качестве директора этой киностудии, ранее был известен как линейный продюсер телевизионного шоу "Украина имеет талант".

По словам его бывших коллег, он также принимал участие в съемке фильма Оксаны Марченко "Паломница".

Как сообщалось ранее, в Украине Оксану Марченко объявили в розыск. Жена Медведчука подозревается в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

Напомним, в феврале СБУ ликвидировала масштабную схему подпольного финансирования российских оккупационных группировок через принадлежащие Марченко компании. Именно она — конечный бенефициар сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД России в оккупированном Крыму. Марченко было объявлено подозрение по ст.110-2 Ч.3.

Впоследствии Управление СБУ в Ивано-Франковской области вызвало Марченко на допрос, на который жена Медведчука так и не явилась.

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