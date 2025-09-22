У живого мужчины едва не вырезали органы для посмертного донорства: детали истории

В США врачи едва не изъяли органы у живого пациента / © Pixabay

В США у живого мужчины едва не вырезали органы для посмертного донорства, когда он лежал на операционном столе.

Об этом пишет KFF (Kaiser Family Foundation).

Лежа на операционном столе с обнаженной грудью, Ларри Блэк-младший был за несколько минут до извлечения органов, когда в комнату вбежал запыхавшийся врач.

«Уберите его со стола. Это мой пациент. Уберите его со стола», — вспоминал врач Зони Зогни, обращаясь к хирургической бригаде, пока команда очищала грудную клетку и живот Блэка.

Сначала никто не узнал врача в хирургической маске. Он сказал хирургической бригаде, что является нейрохирургом, предназначенным для лечения Блэка. Ошеломленные его приказом, члены команды трансплантологов начали сопротивляться, сказав, что у них было согласие семьи на извлечение органов Блэка.

«Мне безразлично, есть ли у вас согласие. Я не разговаривал с семьей и не согласен с этим. Заберите его со стола», — ответил врач.

Блэк, его 22-летний пациент, прибыл в больницу после того, как 24 марта 2019 года получил ранение в голову. Через неделю его доставили на операцию, чтобы изъять органы для донорства, хотя сердце его билось, и смерть мозга не была объявлена.

Сегодня Блэк, которому сейчас 28 лет, является музыкантом и отцом троих детей. Он до сих пор нуждается в регулярной физиотерапии из-за проблем со здоровьем, оставшихся после огнестрельной травмы. И Блэк сказал, что его преследуют воспоминания из тех дней, когда он лежал в медикаментозной коме.

Он сказал, что пытался показать всем в своей больничной палате, что слышит их. Он вспоминал, как пытался стучать в край кровати, хлопал глазами, показывая, что борется за свою жизнь.

Блэк сказал, что он то терял сознание по дороге в больницу, то сразу после того, как там очутился.

«Мне пришлось бить рукой о край кровати в отделении интенсивной терапии», — сказал Блэк. «Они сказали: „Это просто реакция, побочные эффекты лекарства. Задайте ему несколько вопросов“, — говорит американец.

Его сестра Пэйн сказала, что попросила брата дважды моргнуть, если он помнит своего первого домашнего любимца. Блэк сказал, что помнит, как дважды моргнул. Его сестры помнят то же самое.

Пейн задала ему еще один вопрос. На этот раз она хотела знать, узнает ли ее брат их семью. Блэк сказал, что он дважды посмотрел, когда увидел, что рядом стоят его мама и сестра.

Блэк сказал, что тогда его сестра задала ему «главный вопрос», на который все нуждались в его ответе.

«Она сказала что-то вроде: „Если хочешь, чтобы они выключили штекер, если ты устал и сдаешься, моргни один раз“, — вспоминал Блэк. „Если в тебе еще есть сила духа, моргни больше раза“.

Блэк сказал, что начал моргать и ударил по кровати, чтобы сообщить семье, что он все еще с ними.

Сотрудники больницы сообщили им, что движения были непроизвольными.

В комнате ожидания к семье подошла женщина с брошюрами и сказала, что в удостоверении Ларри есть отметка, что он может быть донором. Она спросила, хочет ли семья начать процесс донорства, если он умрет.

«Я помню, как мама сказала: „Не сейчас. Слишком рано“, — говорит сестра Блэка. Но женщина координатор настаивала на изъятии органов.

Когда родные Блэка подписали согласие, им сказали подготовиться к «последнему пути жизни». Это ритуал, когда пациента торжественно провожают в коридоре больницы, прежде чем его органы заберут для трансплантации.

«Мы шли по коридору, а все вокруг словно чтили его, — рассказала сестра. — Мы думали, что это конец».

Зоне Зогни услышал о «геройском шествии» через громкоговоритель. Коллеги сказали ему, что, вероятно, провожают его пациента Ларри Блэка.

Нет, это не может быть мой пациент. Я этого не одобрял», — сказал Зогни.

Врач был вынужден устроить истерику, чтобы его пациента сняли с операционного стола и остановили процесс извлечения органов.

«Худший сценарий для меня — это потеря работы», — вспоминает врач. «Худший сценарий для него — он незаконно потеряет жизнь».

После вмешательства Зони, Блэк был доставлен обратно в отделение интенсивной терапии. По словам Зони, Блэк проснулся через два дня и стал говорить. По словам нейрохирурга, в течение недели он уже стоял на ногах.

«Мне пришлось научиться ходить, писать, читать», — сказал Блэк. «Мне пришлось заново изучить свое имя, свою страницу в соцсетях, дату рождения, все». После пережитого он сказал, что больше не хочет быть в реестре доноров органов.

Напомним, что женщина пожертвовала почку начальницы, а та вскоре ее уволила.