Убегал от полиции по "встречке": в Греции произошло смертельное ДТП с мигрантами

В субботу, 15 апреля, в Греции произошло ДТП с участием автомобиля с мигрантами. В результате жуткой аварии погибли шесть человек, четверо из которых — мигранты.

Об этом сообщает Associated Press.

Вблизи города Александруполис полицейские на контрольно-пропускном пункте заметили автомобиль с десятью пассажирами, некоторые из которых находились в багажнике. Водитель не выполнил требование остановиться, протаранил автомобиль правоохранителей и начал убегать. Он выехал на шоссе Эгнатия, где столкнулся с другой машиной лоб в лоб.

Оба водителя и двое мигрантов погибли на месте инцидента. Еще два мигранта скончались в больнице. О степени ранения других пострадавших в результате аварии пока неизвестно.

Спасатели рассказали, что машины получили значительные повреждения, из-за чего тела погибших доставать было очень тяжело. Этническую принадлежность пассажиров, погибших в результате аварии, устанавливают специалисты.

Ранее мы сообщали о жутком столкновении поездов в Греции. Железнодорожная авария между пассажирским и грузовым поездами произошла в Фессалии на севере Греции. В результате трагического происшествия погибли по меньшей мере 57 человек. Большинство из них – студенты, ехавшие с карнавала.