Убегали вместе с гражданскими: российский оппозиционер рассказал о бегстве представителей ТрО из Белгорода

Представители так называемой белгородской ТрО во время рейда "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в понедельник, 22 мая, бежали из города вместе с гражданскими, хотя бы должны стать на защиту региона.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал российский оппозиционер Илья Пономарев.

"Паника наблюдается в городах, приближенных к зоне боевых действий в Белгородской области. Вчера мы наблюдали за тем, как они убегали. Потоки автомобилей выезжали из городов и сел. Вчера у меня спрашивали, где белгородская ТрО, которая должна была защищать город. Ответ простой. Представители белгородской ТрО бежали из города вместе с гражданскими", — рассказал Пономарев.

Пономарев также отметил, что в Кремле не понимают, как реагировать на ситуации в Белгородской области, а "ситуация в администрации Белгородской области очень нервная".

Напомним, 22 мая в Белгородской области прогремели взрывы, а впоследствии появилась информация о приходе российских добровольцев.

Спикер ГУР Андрей Юсов отметил, что на территории Белгородской области легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" проводят операцию по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев. По его словам, операцию производят исключительно граждане России.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что события в Белгородской области – не последний случай восстания в пределах российских границ.

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