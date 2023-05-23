Убегали вместе с гражданскими: российский оппозиционер рассказал о бегстве представителей ТрО из Белгорода

Представители белгородской ТрО, которые должны защищать город, убегали вместе с гражданскими.
Представители так называемой белгородской ТрО во время рейда "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в понедельник, 22 мая, бежали из города вместе с гражданскими, хотя бы должны стать на защиту региона.
Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал российский оппозиционер Илья Пономарев.
"Паника наблюдается в городах, приближенных к зоне боевых действий в Белгородской области. Вчера мы наблюдали за тем, как они убегали. Потоки автомобилей выезжали из городов и сел. Вчера у меня спрашивали, где белгородская ТрО, которая должна была защищать город. Ответ простой. Представители белгородской ТрО бежали из города вместе с гражданскими", — рассказал Пономарев.
Пономарев также отметил, что в Кремле не понимают, как реагировать на ситуации в Белгородской области, а "ситуация в администрации Белгородской области очень нервная".
Напомним, 22 мая в Белгородской области прогремели взрывы, а впоследствии появилась информация о приходе российских добровольцев.
Спикер ГУР Андрей Юсов отметил, что на территории Белгородской области легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" проводят операцию по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев. По его словам, операцию производят исключительно граждане России.
Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что события в Белгородской области – не последний случай восстания в пределах российских границ.
Читайте также:
- "События на Белгородщине – внутренний российский конфликт": в ГУР объяснили, кто "воюет" в составе "легионов" России
- РФ срочно вывозит ядерные боеприпасы из Белгородщины – ГУР
- В Белгородской области Кремль вводит режим "КТО"