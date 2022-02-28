"Убегают от путинских бомб": в страны Восточной Европы прибыло более полумиллиона украинских беженцев — ООН

"Убегают от путинских бомб": в страны Восточной Европы прибыло более полумиллиона украинских беженцев — ООН

Большинство беглецов от войны направляются в Польшу, Румынию и Словакию.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) после вторжения России более 500 тысяч украинских беженцев прибыли в Восточную Европу, многие из них находятся во временных лагерях.

Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в УВКБ ООН.

"УВКБ ООН работает с партнерами и местными властями над оказанием гуманитарной помощи и поддержкой нуждающимся", — говорится в сообщении.

Twitter / UNHCR

В этот же день стало известно, что Франция обратилась в Европейскую комиссию с просьбой предоставить всем украинцам, которые ищут убежище в ЕС, временную защиту и предоставить им упрощенную процедуру подачи заявки в приют. ЕС проголосует за предложение Франции в четверг, 3 марта.

Тем временем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен уже заявила, что Европа будет "приветствовать с распростертыми объятиями тех украинцев, которым придется бежать от путинских бомб".

Польша

Большая часть беженцев ищет убежища в соседней Польше. По информации канцелярии премьер-министра Польши, с начала российского вторжения, которое началось 24 февраля, границу страны пересекло около 187 тысяч украинцев в поисках временного убежища.

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"Беженцы, которые бегут с пораженной войной Украины, въезжают в Польшу независимо от их национальности", — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Польши.

Вечером в воскресенье, 27 февраля, руководитель офиса премьер-министра Польши Михал Дворчик встретился с руководителем Львовской областной военно-гражданской администрации, который пообещал, что украинские власти будут принимать меры по упрощению процедур на украинской стороне границы, чтобы уменьшить задержки при его пересечении.

Словакия

Министерство внутренних дел Словакии сообщило, что только за сутки через границу с Украиной прошло 10 526 человек. До российского вторжения в среднем ежедневно переходило в десять раз меньше людей.

"Количество прибывающих увеличивается с каждым часом. Ситуация войны превращает людей в беженцев, которые остаются без автомобиля или финансов, без еды или любого снаряжения", — сказал Reuters президент Кошицкого региона Растислав Трнка.

По его словам, на украинской стороне семьи разделяются – мужчины возвращаются воевать, а матери с детьми переходят границу.

В словацком городе Трнава готовится принимать людей из украинского города-побратима Харькова, сильно страдающего от военных действий. Здесь срочно обустраивают жилье для матерей с детьми.

Румыния

В Румынии находится уже более 33 тысяч украинцев, которые ищут убежища от развязанной Путиным войны.

Twitter / UNHCR

"Румыния усиливает свою военную и гуманитарную поддержку Украине, которая защищает себя от российского вторжения. Благодарен Румынии за эту ценную помощь и за заботу о наших гражданах, которые убегают от войны Путина”, – написал в соцсетях глава МИД Украины Димитро Кулеба после разговора со своим румынским коллегой Богданом Ауреску.

На спутниковых снимках Maxar Technologies, сделанных у пограничного перехода Сирет, видна 6,5-километровая пробка из людей, автомобилей и грузовиков.

Напомним, ранее в Молдове упростили въезд для убегающих от войны украинцев. Граждане Украины могут въезжать на территорию Республики Молдова с внутренними документами, удостоверяющими личность, и без обязательного предъявления сертификата Covid-19.

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