Убегают с корабля, идущего на**й: россияне массово ищут информацию об эмиграции

Россияне за последнюю неделю примерно в 4 раза больше стали интересоваться в Интернете, как уехать из страны.

Жители России после начала полномасштабной войны с Украиной и мощных санкций Запада все чаще задумываются об эмиграции.

Об этом свидетельствуют данные Google Trends.

Данные статистики показывают, что россияне за последнюю неделю примерно в 4 раза больше стали интересоваться выездом из страны.

Больше всего ищут в Интернете информацию об эмиграции из РФ жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Мурманской области и Москвы.