Убегают с корабля, идущего на**й: россияне массово ищут информацию об эмиграции

Россияне за последнюю неделю примерно в 4 раза больше стали интересоваться в Интернете, как уехать из страны.
Жители России после начала полномасштабной войны с Украиной и мощных санкций Запада все чаще задумываются об эмиграции.
Об этом свидетельствуют данные Google Trends.
Данные статистики показывают, что россияне за последнюю неделю примерно в 4 раза больше стали интересоваться выездом из страны.
Больше всего ищут в Интернете информацию об эмиграции из РФ жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Мурманской области и Москвы.
Как пишет "Медуза", война из-за войны в Украине многие россияне бегут за границу, опасаясь политических, социальных и экономических последствий, которые уже влечет за собой война и санкции. Некоторые боятся мобилизации, другие репрессии против людей, выступающих против войны.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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