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Убегают с корабля, идущего на**й: россияне массово ищут информацию об эмиграции

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Убегают с корабля, идущего на**й: россияне массово ищут информацию об эмиграции

Associated Press

Россияне за последнюю неделю примерно в 4 раза больше стали интересоваться в Интернете, как уехать из страны.

Жители России после начала полномасштабной войны с Украиной и мощных санкций Запада все чаще задумываются об эмиграции.

Об этом свидетельствуют данные Google Trends.

Данные статистики показывают, что россияне за последнюю неделю примерно в 4 раза больше стали интересоваться выездом из страны.

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Больше всего ищут в Интернете информацию об эмиграции из РФ жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Мурманской области и Москвы.

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Как пишет "Медуза", война из-за войны в Украине многие россияне бегут за границу, опасаясь политических, социальных и экономических последствий, которые уже влечет за собой война и санкции. Некоторые боятся мобилизации, другие репрессии против людей, выступающих против войны.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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