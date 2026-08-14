Убежала из России с тремя детьми, а теперь ее могут депортировать: история украинки в Британии

41-летняя Оксана Гусева с семьей / © соцмережі

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В Великобритании могут депортировать мать троих детей, сбежавших из России после начала войны из-за опасностей и пропутинских взглядов мужчины. Семья уже несколько лет живет в Лондоне и успешно адаптировалась, но британское МВД решило аннулировать ее визу.

Об этом сообщает издание Daily Mail .

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Почему МВД Британии отклонило заявление о убежище

По данным издания, 41-летняя Оксана Гусева является этнической украинкой. В июне 2022 года она вместе с тремя маленькими детьми — Ильей, Максимом и Юлией, а также 64-летней матерью Любовью сбежала из Москвы через Турцию в Великобританию по программе «Жилье для Украины». Они поселились в районе Гринвича на юго-востоке Лондона.

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Однако в июне 2025 года Министерство внутренних дел Великобритании отказало ей в обновлении визы, обосновав это тем, что у женщины нет украинского паспорта. У женщины есть российское гражданство, однако открыто критиковала войну, начатую Владимиром Путиным.

«Я украинка, мы разговариваем по-украински дома, мы посещаем украинскую церковь и стали частью общины в Лондоне», — сказала она.

Несмотря на это, ведомство отклонило два заявления госпожи Гусевой о предоставлении убежища. Сейчас она оспаривает это решение в судебном порядке, однако в случае проигрыша ей грозит депортация в Россию.

«Я волнуюсь за свою безопасность в России. Мы не были туда четыре года и ситуация не изменилась. Даже наоборот, она стала для нас еще страшнее. Если нам придется возвращаться назад, как только я прибуду в московский аэропорт, меня арестуют и заберут у меня детей», — отметила женщина.

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41-летняя Оксана Гусева с семьей / © соцмережі

Также она объяснила, как раньше получила визу.

«Дело в том, что Министерство внутренних дел сначала выдало нам визу, а потом заявило, что это была ошибка, и приказало нам возвращаться. Это заставляет нас чувствовать себя так, словно нас покинули. Сначала они приняли нас и предоставили защиту, а потом его забрали», — отметила мать троих детей.

Интеграция в Лондоне и планы по переезду в Украину

До начала полномасштабной войны семья проживала в русском городе Ярославле. Впрочем, после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 г. позиции в семье разошлись.

По словам госпожи Гусевой, раньше они посещали украинскую церковь в России, где венчались и крестили детей. Мужчина тоже понимал украинский язык, но война изменила его взгляды. Когда женщина решила уехать из России, мужчина отказался отправляться с ними и остался, после чего семья прекратила с ним общение.

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Сейчас в Лондоне госпожа Гусева работает уборщицей. Ее дети — 13-летний Илья, 11-летний Максим и восьмилетняя Юлия — посещают украинскую школу.

41-летняя Оксана Гусева с семьей / © соцмережі

«Я плакала о нашем будущем, потому что мои дети полностью интегрировались в английскую жизнь. Они учатся здесь, в украинской школе и теперь у нас есть квартира. Я плачу налоги, я беру… Уроки английского языка, и я учусь водить. Дети были так маленькими, когда мы покинули Россию, что сейчас не помнят, как там жили», — сказала она.

В случае окончательного отказа Оксана Гусева отказывается возвращаться в Россию и рассматривает вариант переезда в Украину. Она отметила, что отправится в Украину, если ее разрешение на проживание, действующее до 2028 года, будет оставаться в силе, хотя и признает сложность такого решения из-за войны.

МВД Бритнии проводит строгие проверки — почему так

Издание объясняет, что британское МВД ужесточило проверки из-за массовых злоупотреблений правилами убежища. Расследование выявило, что некоторые мигранты придумывали истории о домашнем насилии или своей сексуальной ориентации.

В частности, нечестные юристы за 900 фунтов подделывали документы об издевательствах в семье. Это позволяло беженцам быстро получить постоянное местожительство вместо стандартных пяти лет ожидания.

Напомним, украинская блоггерша Екатерина, рассказывающая о жизни после переезда в Польшу, поделилась личным опытом проживания в Варшаве. Девушка назвала несколько аспектов, считающих недостатками жизни в польской столице.

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