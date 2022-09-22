Убежать не удастся: Казахстан не будет давать убежища россиянам, спасающимся от мобилизации

В Казахстане заявили, что не будут выдавать виды на постоянное проживание гражданам России без разрешения Москвы, поскольку большое количество россиян стремится уехать из страны на фоне объявленной мобилизации.

Власти Казахстана без разрешения России не будут выдавать разрешения на постоянное местожительство российским гражданам, желающим уехать из РФ после объявления Путиным частичной мобилизации.

Об этом пишет RFE/RL со ссылкой на спикера парламента Казахстана Маулена Ашимбаева.

По его словам, правоохранительные и миграционные органы Казахстана работают в соответствии с законом, рассматривая заявки иностранных граждан, включая россиян, на получение постоянного места жительства в стране.

"Наши официальные учреждения не будут выдавать виды на жительство лицам, которые не предоставят документов, подтверждающих, что страна их гражданства не возражает против их переезда в Казахстан", — сказал Ашимбаев.

Он также добавил, что государственные органы страны знают о ситуации по резкому увеличению количества граждан России, желающих уехать в Казахстан.

Напомним, что входящие или входившие Казахстан (Узбекистан и Кыргызстан (Узбекистан до 2012 года) в Организацию Договора о коллективной безопасности) после объявления в РФ частичной мобилизации запретили своим гражданам воевать в Украине.

Как сообщалось, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу, президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой частичной мобилизации по всей стране. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

В свою очередь в Латвии заявили, что не будут выдавать никаких виз россиянам, уклоняющимся от мобилизации в РФ.

Напомним, эксперт рассказал, на какие направления Путин может бросить 300 тысяч мобилизованных.