Убежище Порошенко и "дискриминация руссккоязычных": что сказал Путин после переговоров с Макроном

Убежище Порошенко и "дискриминация руссккоязычных": что сказал Путин после переговоров с Макроном

Глава страны-агрессора в очередной раз раскритиковал политику "открытых дверей" НАТО.

В Москве завершился разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, продолжавшихся более пяти часов.

Что сказал глава страны-агрессора после переговоров с Макроном, говорится в материале ТСН.ua.

Путин отметил. что переговоры были полезны для обеих сторон. Он признался, что договорился с Макроном еще раз переговорить после того, как французский президент посетит Киев.

"Гарантии безопасности" и НАТО

Путин обвинит США и НАТО в несоблюдении гарантий безопасности.

"Мы продолжили обмен мнениями о предложенных Россией позициях по долгосрочным гарантиям безопасности. Они содержат три основных ключевых пункта: нерасширение НАТО на Восток, отказ от размещения вооружения на российских границах и возвращение состояния Альянса до 1997 года", — сказал он.

Президент страны-агрессора признался, что диспутировал с Макроном по поводу действий НАТО. Путину не нравится политика "отрытой двери" Альянса, он видит в этом угрозу для РФ.

"Политика "открытых дверей" НАТО является свободной интерпретацией принципов Альянса, которая необходима только США, и, возможно, некоторым другим членам", — считает глава страны-агрессора.

Путин также испугался, что НАТО в своей стратегии назвало Россию противником.

Донбасс и Минские договоренности

Путин обвинил Украину в том, что "Киев взял курс на демонтаж Минских договоренностей" и отказывается от прямого диалога с боевиками на Донбассе.

"Нравится — не нравится, терпи, моя красавица", — сказал он, обращаясь к Украине по поводу выполнения Минских соглашений. Путин считает, что альтернативы Минску нет, поэтому его нужно выполнять.

«Нравится – не нравится, терпи, моя красавица». Путин ёмко высказался о позиции Киева по минским соглашениям. pic.twitter.com/AWkQ9bEgjd – Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 7, 2022

Глава страны-агрессора почему-то решил, что Украина решит "проблему на Донбассе" силой. Он насчитал три попытки, когда Киев якобы пытался так поступить.

Что касается стягивания российских войск к границам, то Путин сказал, что Украина якобы также перебросила ближе к Донбассу более 100 тыс. военных.

Приют Порошенко

Владимир Путин заявил о готовности России предоставить политическое убежище действующему народному депутату ВР и пятому президенту Украины Петру Порошенко,

Путин назвал чрезмерным преследованием экс-президента в Украине.

"Порошенко тогда иронзировал по этому поводу. Сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные разногласия по урегулированию на Донбассе", — сказал он.

"Дискриминация" русскоязычных

Не мог президент страны-агрессора не вспомнить о любимой басне Кремля: "преследование русскоязычных в Украине.

"Меня беспокоит то, что на законодательном уровне в Украине закрепляется дискриминация русскоговорящего населения, которому отказано как в признании его коренным народом на его родной земле, так и в использовании родного языка", — жалуется Путин.

"Украина нападет на Крым"

Президент страны-агрессорки Владимир Путин довольно резко пригрозил Альянсу: "Вы что хотите воевать с Россией".

Путин считает, если Украину примут в НАТО, она нападет на Крым, и это повлечет за собой войну Альянса и РФ.

"Представьте, что Украина является членом НАТО. Пятая статья НАТО не отменена. Напротив, Джо Байден сказал, что пятая статья является абсолютным императивом. И будет выполняться. Следовательно, возникнет военная конфронтация с НАТО. Я хочу вас спросить, а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но так и будет", — ответил он на вопрос французского журналиста.

По словам Путина, "победителя в конфликте НАТО и России не будет".

Как ранее сообщалось, в понедельник, 7 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву.

Перед разговором с Путиным он заявил, что нужно быть реалистичными.

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