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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Убил даже кошек и странный флаг в квартире: всплыли новые интересные подробности о стрелке из Кракова

В Польше продолжается расследование теракта в центре Кракова. Полиция и прокуратура обнародовали новые интересные подробности расследования.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Михал Оксинский и флаг, найденный в его квартире

Михал Оксинский и флаг, найденный в его квартире / © ONET

Стрелок из Кракова Михал Оксинский, вероятно, сначала убил свою семью — отца, мать и 21-летнюю сестру, которая училась на художницу. Несмотря на то, что мужчина произвёл 8 выстрелов, никто из соседей якобы ничего не слышал, а потому не вызвал полицию.

Об этом пишет fakt.pl.

Мужчина, вероятно, убил родителей, сестру и двух кошек

Польские журналисты со ссылкой на высокопоставленного полицейского, знакомого с подробностями дела, сообщили, что родственники Михала Оксинского, а именно 53-летний отец, 52-летняя мать и сестра, получили огнестрельные ранения в голову.

«Их застрелили. Все выстрелы были направлены в голову», — отметил полицейский.

Тела обнаружили в кроватях. Также были застрелены две кошки. Полиции неизвестно, использовал ли террорист глушители при стрельбе. Однако соседи ничего не слышали.

Также маловероятной представляется гипотеза о том, что Михал Оксинский убил семью в другом месте, а затем спрятал тела в доме.

«Траекторию полета пуль можно восстановить. Он действовал в одиночку, поэтому перенести троих взрослых людей было бы практически невозможно. Когда человек умирает, тело теряет естественную механику движения, мышцы застывают, и поднять его становится очень трудно. Такое тело кажется тяжелее, чем есть на самом деле. Поэтому перемещение тел представляется маловероятным», — заявил полицейский.

«Либо он использовал глушитель, либо мы имеем дело с действительно нетипичной ситуацией, когда соседи не слышали выстрелов», — говорит собеседник.

Что обнаружили во время обыска в квартире террориста

Прокуратура обнародовала информацию о том, что было найдено в комнате Михала Оксинского.

«На стене висел желтый флаг со змеей. Это так называемый флаг Гадсдена. Исторический флаг XVIII века в Соединенных Штатах. На нем изображена гремучая змея на желтом фоне. Эта символика имеет различные значения, от свободы до восстания против власти. Это флаг не обязательно имеет негативные коннотации», — сказал прокурор Пшемыслав Новак во время пресс-конференции.

В прокуратуре Польши отметили, что они все еще устанавливают мотив преступления и пока не могут сказать, почему мужчина убил свою семью, а затем устроил теракт.

Ранее бабушка стрелка рассказала о внуке и своей семье.

Стрельба в Кракове: что известно

В Польше вооруженный мужчина, вероятно, под влиянием ультраправой идеологии, устроил стрельбу на главной площади города Кракова. Полиция открыла огонь и арестовала его.

В центре города погибли четыре женщины и двое мужчин. Еще семнадцать человек, в том числе двое полицейских и нападавший, получили ранения.

Позже в квартире нападавшего в Островце-Свентокшиском были обнаружены три тела. В воскресенье полиция подтвердила, что это родители и младшая сестра стрелка. В понедельник полиция сообщила о смерти преступника.

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