Убил девушку, а затем покончил с собой: в США обнаружили мертвой популярную блогершу

Официальная причина смерти не разглашается, ведется расследование.
Блогера и модель Джен Ганье обнаружили мертвой в ее собственном доме в Ричмонде, штат Техас.
Об этом 31 августа сообщил телеканал ABC13.
Кроме нее, в квартире было тело 34-летнего Кевина Александера Аккорто.
Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 29 августа. Правоохранители предполагают, что мужчина мог сначала убить 33-летнюю блогершу, а затем покончил с собой.
Официальная причина смерти не разглашается, ведется расследование.
В полиции уточнили, что не считают, что Ганье и Аккорто имели отношения.
В то же время сосед Джен назвал жилой комплекс тихим и безопасным.
"Я бы очень удивился, если бы узнал, что здесь появился посторонний, который ворвался в дом. Я не думаю, что такое могло произойти", — заявил он журналистам.
В Instagram на Ганье подписано более 2,6 миллиона человек. Она выкладывала преимущественно откровенные фото в купальниках и пикантной одежде.
Напомним:
- Блогера, которая разнесла съемную квартиру, год назад патрульные спасли от самоубийства.
- А 8-летняя блогерша и модель Мила Маханец пожаловалась, что социальные службы слишком часто стали наведываться к ней домой. К тому же, родители 13-летнего Паши Пая запрещают ему видеться с Милой.