Убил девушку, а затем покончил с собой: в США обнаружили мертвой популярную блогершу

Убил девушку, а затем покончил с собой: в США обнаружили мертвой популярную блогершу

Официальная причина смерти не разглашается, ведется расследование.

Блогера и модель Джен Ганье обнаружили мертвой в ее собственном доме в Ричмонде, штат Техас.

Об этом 31 августа сообщил телеканал ABC13.

Кроме нее, в квартире было тело 34-летнего Кевина Александера Аккорто.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 29 августа. Правоохранители предполагают, что мужчина мог сначала убить 33-летнюю блогершу, а затем покончил с собой.

Официальная причина смерти не разглашается, ведется расследование.

В полиции уточнили, что не считают, что Ганье и Аккорто имели отношения.

В то же время сосед Джен назвал жилой комплекс тихим и безопасным.

"Я бы очень удивился, если бы узнал, что здесь появился посторонний, который ворвался в дом. Я не думаю, что такое могло произойти", — заявил он журналистам.

В Instagram на Ганье подписано более 2,6 миллиона человек. Она выкладывала преимущественно откровенные фото в купальниках и пикантной одежде.

Напомним:

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. А 8-летняя блогерша и модель Мила Маханец пожаловалась, что социальные службы слишком часто стали наведываться к ней домой. К тому же, родители 13-летнего Паши Пая запрещают ему видеться с Милой.

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