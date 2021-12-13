Убил для избежания тюрьмы: в Индии арестовали мужчину, который пытался инсценировать собственную смерть

Убил для избежания тюрьмы: в Индии арестовали мужчину, который пытался инсценировать собственную смерть

Мужчину, обвиненного в убийстве собственной дочери, условно-досрочно освободили, однако он боялся возвращения в тюрьму.

Житель индийской столицы Дели убил мужчину и сжег его тело, чтобы инсценировать собственную смерть и избежать возвращения в тюрьму.

Об этом со ссылкой на полицию штата Уттар-Прадеш сообщает BBC.

Отмечается, что жертвой 36-летнего Судеша Кумара стал каменщик Домен Равидас, который имел тот же рост и вес, что подозреваемый.

По данным следствия, задержанный нанял подрядчика для проведения некоторых ремонтных работ в своем доме, а на следующий день тело Равидаса было найдено на пустыре. "Его остатки были сожжены до неузнаваемости, но в кармане он имел удостоверение личности Кумара", — говорится в сообщении.

Жена подозреваемого Анупама позже заявила правоохранителям, что опознала тело своего мужа, и дело закрыли. Однако впоследствии в полицию поступила информация о том, что Кумар планирует посетить любимую.

"Полиция провела обыск в доме пары и задержала Кумара, — рассказали в издании. — После ареста Кумар признался в убийстве Домена Равидаса 19 ноября".

Анупаму также арестовали за участие в заговоре. Кроме того, позже полицейские обнаружили кадры с камеры видеонаблюдения, на которых задержанный вез тело каменщика на велосипеде.

В 2018 году Кумару предъявили обвинение в убийстве его 13-летней дочери. Мужчина был условно-досрочно освобожден во время пандемии COVID-19, поскольку власти пытались предотвратить переполнение тюрем.

В то же время злоумышленник был убежден, что период его условно-досрочного освобождения вскоре завершится, поэтому разработал план для избежания повторного заключения.

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