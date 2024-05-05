Убил оленя и разрезал тушу: Путин сделал Берлускони жестокий подарок

В свое время Путин пригласил Берлускони на охоту, где убил двух оленей, а затем собственноручно разрезал тушу и вытащил истекающее кровью сердце.

Экс-руководитель Италии Сильвио Берлускони в свое время потерял доверие к российскому диктатору из-за его жестокого подарка. Глава Кремля подарил ему сердце собственно убитого оленя.

Об этом говорится в публикации итальянского издания Corriere della Sera.

Как отмечается, историю о подарке Путина журналистам рассказал один из руководителей партийной структуры Сильвио Берлускони Фабрицио Чикитто. Когда произошло событие, Берлускони обладал практической неограниченной властью в Италии и симпатизировал российскому диктатору.

В свое время Путин пригласил Берлускони на охоту, где убил двух оленей, а затем собственноручно разрезал тушу и вытащил истекающее кровью сердце. Глава Кремля предложил этот подарок Берлускони.

Однако тот обалдел, а когда пришел в себя, пытался объяснить этот инцидент тем, что такой подарок — это привычка охотника, к которым сам Берлускони не принадлежал.

Собеседники издания отмечают, что после этого случая президент Италии более осторожно общаться с Путиным, хотя до последних часов, когда имел соответствующие должности, занимался поддержкой российской авторитарной системы и Путина лично.

Напомним, что Италия не будет участвовать в какой-либо возможной вооруженной интервенции. Об этом заявил глава Минобороны страны Гвидо Крозетто.

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