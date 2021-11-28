Убил жену ради 250 тысяч: в Техасе мужчина выстрелил в голове женщине и попытался обмануть полицию

Убил жену ради 250 тысяч: в Техасе мужчина выстрелил в голове женщине и попытался обмануть полицию

За несколько дней до происшествия супруги подписали полис о страховании жизни на 250 тысяч долларов.

В Техасе задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве жены. Женщину обнаружили мертвой после того, как супружеская пара оформила страховой полис на 250 тысяч долларов.

Об этом пишет издание Yahoo News.

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41-летний Кристофер Коллинз сам сообщил в полицию о том, что преступники в их доме убили его жену. Мужчина вызвал домой полицию после того, как его жена якобы отправила ему сообщение, в котором заявила, что за их домом следят неизвестные. Сам Кристофер в это время находился в спортзале.

Однако в ходе разбирательств стражи порядка установили, что к убийству может быть причастен именно супруг 46-летней женщины. За два дня до случившегося они вместе оформили и подписали полис о страховании жизни на 250 тысяч долларов.

“Никаких следов проникновения в дом не было. Офицеры заметили, что черный ход был открыт, к тому же на заднем дворе находились четыре собаки. Офицеры, которые обыскивали дом, обнаружили на столе внутри лист бумаги. Это была бумага для страхования жизни на сумму 250 тысяч долларов”, — сообщил прокурор, занимающийся расследованием дела.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина погибла от пулевого ранения в голову. 22-миллиметровый патрон от оружия стражи порядка нашли в кармане куртки Кристофера.

По факту случившегося подозреваемый должен был появиться в суде. Однако на заседание он не пришел, сославшись на “психическое здоровье”. Впоследствии его задержали и отправили в изолятор округа Харрис. Продолжаются разбирательства.

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